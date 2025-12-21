Ángela Aguilar, tras rumores de infidelidad por parte de Nodal, es criticada por “no cantar” en sus shows

Ángela Aguilar sigue en medio de la polémica. Tras rumores de que Christian Nodal, presuntamente, le sería infiel con una violinista y el supuesto coqueteo con una reportera venezolana, la joven está siendo criticada por “no cantar” en sus conciertos, ¿qué está pasando?

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Christian Nodal presuntamente le está siendo infiel a Ángela Aguilar?

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en julio de 2024, han surgido rumores de que, supuestamente, él le es infiel. Incluso, en su momento, una influencer hasta llegó a asegurar que estaba embarazada de él.

Hace algunas semanas, se comenzó a especular que el cantante estaba engañando a su esposa con una violinista que trabaja con él. Esto, a partir de un video en el que, para muchos, se ve cómo la artista se “burla” de Ángela cuando le da un beso a su marido en el escenario.

Según diversos medios, la hija de Pepe Aguilar presuntamente habría exigido el despido de la violinista. Posteriormente, se dijo que Nodal presuntamente le coqueteó a una reportera venezolana llamada Ana Cecilia Leal. Supuestamente, habrían intercambiado números y supuestamente se hablarían todo el tiempo.

Si bien la violinista no ha emitido comentarios al respecto, Ana Cecilia sí lo hizo recientemente. La comunicadora sostuvo que su trato con Nodal siempre fue “profesional” y negó ser una “amante”.

“Sí fue muy importante el detalle breve de estar en ese momento dispuesto a hablar conmigo y con el medio que represento y eso siempre lo voy a agradecer. Pero no comparto la infidelidad de un hombre casado, no es lo que busco. Mi admiración siempre va a ser profesional de la periodista hacia el artista que es Christian Nodal”, declaró.

Nodal / Redes sociales

¿Ángela Aguilar no canta en sus conciertos?

En medio de todo esto, se comenzó a viralizar un video en el que se ve Ángela Aguilar dejando al coro cantar en su concierto, mientras ella simplemente se pone un chal que le pasó una asistente y pasea por el escenario.

Muchos la criticaron por ser “floja”, señalando que sus fans pagan para escucharla cantar a ella y no a su coro. Incluso, señalaron que por eso sus conciertos, supuestamente, “no se llenan”. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Ángela ya no quiere cantar”

“¿Quién, en su sano juicio, va a ver esto?”

“No es novedad”

“Hasta flojera le da hacer su trabajo”

“La más odiada de México”

“Cae mal”

Pese a todo, hubo algunos que la defendieron, afirmando que tiene una “excelente voz” y que muchos artistas “suelen dejar que canten sus coristas”. Los fans de la cantante también pidieron un alto al odio contra ella.

¿Ángela Aguilar reaccionó a los rumores de infidelidad de Christian Nodal?

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha reaccionado de manera directa a los rumores de presunta infidelidad de Nodal. No obstante, recientemente subió un video presumiendo su casa, en el que se podía ver un cuadro grande de ella y Nodal en su boda. Muchos consideraron esto como una especie de respuesta a las acusaciones.

También se viralizó una imagen de un mensaje que, presuntamente, había puesto y después eliminado de Instagram. En la captura, Ángela expresaría que nada ni nadie lo separará de su esposo.

“El amor es complicado, pero a la vez hermoso. Jamás dejaré que alguna persona quiera separar algo que estoy construyendo con amor y que nos contó sostenerlo. Jamás dejaré que se metan en este amor sincero. Yo soy como mi abuela”, se lee.

