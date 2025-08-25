¿Christian Nodal engaña a Ángela Aguilar? Filtran audios que comprobarían su supuesta infidelidad

Luego de que Christian Nodal admitiera haber terminado con Cazzu para, días después, iniciar una relación con su actual esposa, Ángela Aguilar, en mayo de 2024, surgieron audios que comprobarían que, presuntamente, el cantante es infiel.

¿Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar? Filtran audios comprometedores del cantante

Recientemente, el periodista independiente Mauricio Riveroll Gibson, mejor conocido en redes sociales como Maurg1, expuso unos audios que confirmarían que, presuntamente, Christian Nodal sí fue infiel, pero, lejos de lo que muchos pudieran pensar, no a Ángela Aguilar.

A través de su canal de YouTube, el comunicador contó que estas grabaciones datan de mayo a junio de 2020, es decir, un poco antes de que oficializara su relación con Belinda.

Según Maurg1, le llegó el enlace de un hilo en X (antes Twitter) sobre las conversaciones, incluyendo audios, que Nodal habría tenido con una mujer desconocida. Si bien mencionó que dicho material fue eliminado, pudo tomar capturas de pantalla y grabaciones para mostrarlas al público.

En la conversación atribuida a Nodal, se lee cómo, presuntamente, el cantante comenzó a “coquetear” con una chica, a quien le prometió que iría a visitarla en su momento. Esto es un poco de lo que se puede leer y oír:

“Demasiado bella”

“Cuando tenga descanso, ¿nos podemos ver?”

“Avísame”

“¿De Toluca a la Ciudad de México? Es un buen, ¿no?

“Yo creo que debo cambiar de chófer”

Según lo mostrado por el influencer, esta evidencia genera dudas sobre si realmente estaba soltero cuando empezó a platicar con esa mujer, ya que, si bien no hizo oficial su romance con Belinda hasta agosto de ese año, aún queda duda sobre cuándo comenzó el noviazgo y si las conversaciones se podrían considerar como una infidelidad.

¿Qué ha dicho Belinda sobre su relación con Christian Nodal?

Como se sabe, Belinda siempre se ha caracterizado por ser muy hermética en cuanto a su vida personal. No obstante, en su momento sí dio algunas declaraciones que, para muchos, hacían referencia a su relación con Nodal, más específicamente, después de que este último hiciera pública una conversación en la que, presuntamente, la cantante le pedía dinero para ella y su familia.

“Creo que esas cosas son importantes. No siempre se trata de rebelarse. Hay una razón para las reglas existentes. Pero no nos dejemos afectar por lo que digan los demás”, manifestó en una entrevista.

De igual forma, lanzó un mensaje en redes sociales, en el que, para algunos, deja ver su dolor ante la ruptura: “Estos días han sido difíciles, ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón pero inevitablemente me duele y mucho”, señaló.

Por si esto fuera poco, también se dijo que algunas de sus canciones de su disco ‘Cactus’ iban dedicadas a él. Sin embargo, esto nunca ha sido confirmado por la propia artista.

¿Por qué Belinda y Christian Nodal terminaron?

En febrero de 2022, unos meses después de que Nodal le propusiera matrimonio a Belinda, oficializaron su ruptura. En ese momento, ninguno de los dos quiso dar declaraciones, pero la polémica aumentó por las conversaciones que él publicó en redes sociales.

Luego de esto, el propio Christian declaró que la ruptura se dio porque ambos tenían distintas formas de ver la vida. También sostuvo que las cosas no terminaron mal.

“Yo no terminé mal con Belinda, simplemente cada quien agarró su camino y ella siguió con sus metas, yo con las mías, pero nunca hubo una pelea fuerte”, resaltó.

Esta versión nunca ha sido confirmada por Belinda, quien no ha hablado, al menos de forma directa, sobre su relación y separación de Christian.

