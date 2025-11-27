Tras reunión de Ángela Aguilar y Adamari López, reviven video de la conductora con Nodal en intenso momento

Un momento que ocurrió en 2022 entre Adamari López y Christian Nodal volvió a colocarse en la conversación pública luego de que un video reciente de la conductora con Ángela Aguilar se viralizara en redes sociales. La escena, captada previo a los Latin American Music Awards de ese año, muestra la inesperada complicidad entre López y el cantante sonorense, quien terminó haciéndole un tatuaje pequeño y simbólico en plena entrevista.

La situación, que en su momento había circulado únicamente entre fans del cantante, regresó con fuerza debido al interés que generó la actitud de Ángela Aguilar en un encuentro reciente con Adamari. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos todo.

¿Qué pasó realmente entre Adamari López y Christian Nodal en 2022?

El encuentro entre Adamari López y Christian Nodal ocurrió previo a los premios Latin American Music Awards 2022, durante una entrevista informal donde ambos comenzaron hablando de música, proyectos y momentos personales. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando la conductora expresó que quería hacer algo significativo con él.

“Me gustaría que tú me pidieras a mí algo que yo... no sé si estoy tan convencida de hacerlo. Pero me gustaría que me lo hicieras tú.” Adamari López

La charla, que tenía un tono relajado, evolucionó hacia una propuesta que sorprendió incluso al propio Nodal. Él respondió de inmediato: “Vamos a hacerte un tatuaje”. La presentadora aceptó y señaló que deseaba un diseño con un significado profundo relacionado con su hija. Tras analizar opciones, eligió la letra “A”, que representaba tanto su nombre como el vínculo con la pequeña.

Nodal tomó las herramientas y, con tinta negra, creó un tatuaje de aproximadamente un centímetro en el antebrazo izquierdo de Adamari. Además, él mismo agregó un pequeño corazón al diseño para complementar el simbolismo.

Tiempo después, el cantante comentó en otra entrevista que ese tatuaje había sido especial para él por una razón particular:

“El tatuaje que más me ha dolido fue el que le hice a Adamari. Porque tenía mucho miedo de lastimarla o que hiciera algo mal. Ella anda estrenando tatuaje”. Christian Nodal

Christian Nodal y Adamari López / Captura de pantalla

¿Por qué resurgió el tema del tatuaje entre Adamari López y Christian Nodal en 2025?

El episodio volvió a ser tema de conversación debido a un video que se viralizó recientemente, donde Adamari López aparece pidiéndole una fotografía a Ángela Aguilar. La situación, captada en un evento público, generó diversas reacciones en redes sociales por el gesto de la cantante.

En las imágenes, Adamari se acerca a Ángela para solicitar la foto, pero varios usuarios interpretaron que la artista habría mostrado una actitud distante o poco receptiva. Aunque no se observa el contexto completo, el clip detonó críticas, debates y comparaciones, lo que llevó a que internautas recordaran la ocasión en la que López tuvo una interacción muy distinta con Christian Nodal.

La circulación del video motivó a los seguidores a revivir momentos pasados en los que la conductora había convivido con figuras del regional mexicano, entre ellos el tatuaje con Nodal y una aparición de la conductora con el sonorence en los Latin American Music Awards 2022. Comentarios como:



“Ahora entiendo por qué Angela está enojada”,

“Con razón su actitud cuando Adamari le pidió la foto”, o

“Adamari es fan de la relación”, comenzaron a reproducirse en redes.

¿Hubo romance entre Adamari López y Christian Nodal tras su encuentro en los Latin AMAs?

Los rumores sobre un posible romance entre Adamari López y Christian Nodal comenzaron a circular tras su aparición conjunta en la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2022. En imágenes captadas por medios presentes, ambos fueron vistos tomados de la mano mientras caminaban hacia una de las zonas de prensa, lo que generó comentarios inmediatos en redes sociales y entre seguidores de ambos artistas.

Sin embargo, de acuerdo con lo que se ha informado públicamente, no existió una relación sentimental entre ellos. La cercanía surgió luego de que Adamari entrevistara recientemente a Nodal en su programa, donde comenzaron a construir una relación cordial basada en la dinámica de trabajo.

