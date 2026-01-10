Ángela Aguilar es opacada por la presunta amante de Christian Nodal, ¡La violinista sí llena shows!, reportan

Ángela Aguilar y Christian Nodal inician el 2026 con nuevas polémicas. Tras las críticas que recibió la familia Aguilar por grabarse repartiendo roscas de reyes y juguetes, ahora se reporta que la violinista de Christian Nodal, quien ha sido señalada como la presunta amante del artista, habría opacado a Ángela. Y es que, aparentemente, la música sí llena shows, a diferencia de la cantante.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Quién sería la amante de Christian Nodal?

Hace algunos meses, se comenzó a decir que, presuntamente, Esmeralda Camacho, quien fungía como violinista en los conciertos de Christian Nodal, sería amante del cantante. Todo esto, a raíz de unos videos en los que, según usuarios, la violinista ponía “mala cara” al ver cómo Nodal abrazaba a su esposa en el escenario.

En su momento, también surgieron unas imágenes en las que se le ve a Christian dándole alcohol en la boca a Esmeralda. Tras esto, diversos medios reportaron que supuestamente Ángela habría exigido el despido de la joven.

La polémica no hizo más que crecer cuando se viralizó una supuesta historia de Instagram de Ángela en la que expresaba que nadie iba a destruir su matrimonio. Por aquella época, también se popularizaron videos de Esmeralda usando un sombrero parecido a los que utiliza Nodal.

Por si esto fuera poco, hace algunos días se dio a conocer un mensaje romántico que compartió la propia Camacho en redes sociales. Dicho post decía: “Hice mi maleta y esta vez ni yo mismo sabía a dónde me dirigía, tal vez me dirigía a ‘alguien’”.

Aunque aparentemente sus palabras serían fragmento de un libro que está leyendo, muchos creen que haría referencia al presunto romance extramarital que tendría con Nodal.

Violinista de Christian Nodal / Redes sociales

Así es como Ángela Aguilar habría sido opacada por la violinista de Christian Nodal

En su más reciente programa de YouTube, el periodista Javier Ceriani reportó que la violinista de Christian Nodal sí llenaría sus presentaciones. Mencionó que la joven habría tenido sold out sus más recientes shows.

Esto, a diferencia de Ángela Aguilar, quien, aparentemente, seguiría teniendo lugares vacíos en sus conciertos. Y es que, al parecer, la gente se ha solidarizado con la presunta amante de Nodal y hasta se dice más que dispuesta a “apoyar la relación”.

Recordemos que Ángela sigue siendo señalada como la culpable de haber “separado” a Christian Nodal y Cazzu, cuando esta última apenas tenía unos meses de haber dado a luz a su hija. Si bien tanto Nodal como su actual esposa han desmentido esto en varias ocasiones, los rumores continúan hasta el día de hoy.

¿Nodal olvidó a su hija y a Ángela Aguilar en sus objetivos de 2026?

Recientemente, Christian Nodal fue criticado por haber olvidado a su hija y a Ángela Aguilar en sus objetivos para el 2026. Y es que en una entrevista para Caracol TV, dejó ver que está más interesado en desarrollar su talento como cantante y hacer algunos hobbies.

“Quiero tener una casa en la playa. Creo que le he estado cogiendo mucho amor al mar. Quiero aprender a pescar; me gustaría tomar clases de canto también. Un álbum que rompa, que rompa duro, quiero hacer muchos duetos. He dejado de hacer muchos duetos”, manifestó.

Para muchos, esto sería la muestra de que Christian es un “narcisista” que solo “se preocupa por sí mismo”. Hasta el momento, el cantante no se ha manifestado ante esto.

