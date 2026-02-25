¿Christian Nodal miente? Cazzu reaparece y lanza mensaje tras acusaciones de infidelidad: VIDEO

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras las fuertes declaraciones que hizo en contra de Cazzu. El cantante lanzó graves acusaciones sobre la madre de su hija, luego de que esta publicara una “tiradera’ por la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro, la cual hace referencia a su matrimonio con Ángela Aguilar.

Y es que Nodal no solo despertó especulaciones de que ella presuntamente le habría sido infiel, sino que también asegura que ella usa a su hija como “arma” para desprestigiarlo, pues sostiene que no le permiten ser un padre presente para la menor.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Cazzu tras la “tiradera” por canción ‘Rosita’?

A través de su canal de difusión en Instagram, Christian Nodal defendió la canción ‘Rosita’ y aseguró que Rauw Alejandro solo estaba haciendo una “comparativa” sin el objetivo de lastimar a nadie. Si bien no mencionó el nombre de Cazzu, le reclamó por haber “posado con la persona que dañó su relación durante y después del embarazo”.

También sostuvo que ama a su hija y está cansado de que la usen “como narrativa” para ganar fama, señalando que no se debería “mentir” para ser más “artista”.

“Justo esas mujeres son quienes están haciendo todo por asistir a los conciertos. Defienden a capa y espada porque, entre mentiras, insinuaciones, respuestas ambiguas, memoria selectiva, manipulación de narrativa y, por supuesto, también muchas cosas buenas que coexisten, se ganaron corazones, aunque nadie debería usar esos métodos para conseguirlo. No hay necesidad de inventar ni agredir a nadie para ser más ‘artista’”, manifestó.

También afirmó que “cualquier molestia” se puede “hablar en privado” y no hacer un “espectáculo”, asegurando que seguirá luchando para que se haga “justicia” y arreglar los problemas relacionados con su hija.

Christian Nodal “Y lo más importante: si esta situación está afectando, como lo planteó, a mi hija, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada. Y yo sigo contando amaneceres pa’ volver a ver mi sol”

Así reaccionó Cazzu ante las declaraciones de Christian Nodal

Lejos de lo que muchos pensarían, Cazzu no mostró una actitud defensiva ante lo dicho por Christian Nodal. La argentina, a través de redes sociales, solo se limitó a subir un par de videos de su día. En el primero, se puede ver cómo se levanta de la cama. Este material vino acompañado de la siguiente frase:

“Qué gran día. Nos vemos en un ratito” Cazzu

En el segundo clip, se puede ver a mucha gente festejando en el Carnaval de Jujuy, en Argentina, junto al enlace para ver el evento completamente en vivo. La argentina asistió como conductora. A lo largo de su participación, no mencionó a Nodal y solo se limitó a agradecer la presencia de su público. También habló un poco de su infancia en aquella ciudad.

Para muchos, esta fue la forma en la que la artista dejó ver que no le interesa lo que digan sobre ella tras las declaraciones de su expareja. Como era de esperarse, los internautas ya tomaron bandos, algunos en apoyo a la cantante, mientras que otros la tachan de “mala madre”.

¿Qué pasó entre Cazzu y Christian Nodal?

El romance entre Cazzu y Nodal comenzó en 2022, meses después de que él terminara con Belinda. Si bien en un inicio quisieron mantenerlo todo de forma hermética, con el tiempo se hizo público y los fans de ambos se sintieron muy felices.

En abril de 2023, ella anunció su embarazo en un concierto. Meses después le dieron la bienvenida a su hija. Todo parecía ir bien, por lo que fue muy sorpresivo cuando confirmaron su ruptura en mayo de 2024.

Dos semanas después de esto, Nodal dio a conocer su romance con Ángela Aguilar. Se casaron en julio de ese año. La rapidez con la que se suscitaron los acontecimientos ha hecho que, hasta hoy, mucha gente afirme que el cantante le fue infiel a Cazzu con Ángela. El matrimonio ha negado esto en diversas ocasiones. En tanto que la argentina no ha dado una respuesta clara.

Actualmente, ambos se encuentran en una batalla legal por asuntos relacionados con su hija. Ella sostiene que él casi no ve a la niña y no le da una manutención suficiente, mientras que él afirma que no puede ver a la menor tanto como quisiera por trabajo y que sí le da una buena pensión.

