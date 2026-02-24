¿Bad Bunny fue fan de la relación entre Nodal y Cazzu? Él lanza mensaje: “Puede posar con quien dañó la relación”

Un nuevo capítulo se escribe en la historia entre Christian Nodal y Cazzu. Tras la aparente indirecta que la argentina lanzó hacia el esposo de Ángela Aguilar, este último contesta y no solo la acusa de usar a su hija como “marketing”, sino que también habría insinuado que, aparentemente, ¿Bad Bunny tuvo mucho que ver con su ruptura?

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal tras el estreno de la canción ‘Rosita’?

Todo comenzó cuando Rauw Alejandro lanzó una canción llamada ‘Rosita’, que menciona a Christian Nodal. Y es que un fragmento de la misma dice: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. Esto, en referencia a la rapidez con la que este se casó con Ángela Aguilar tras su ruptura con Cazzu en 2024.

Nodal posteó una foto junto a Ángela con ese tema de fondo, lo que no solo causó controversia en redes, sino que también ocasionó una aparente molestia en la argentina. La cantante dejó de seguir al reggaetonero y lanzó un mensaje que, para muchos, era una indirecta para él.

Cazzu “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”

Por si fuera poco, lanzó una especie de comunicado en el que señaló que algo que le causaba mucho dolor era ver cómo un padre abandonaba a su hija. Si bien no mencionó a Nodal directamente, hizo referencia a la vez que se describió como un “alma enamorada”.

“Pero para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que, por encima de la empatía, eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema; el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? Primero madre, después la dueña de unos ovarios enormes que se hinchan y escupen sangre” Cazzu

Cazzu mensaje / Redes sociales

¿Cazzu le fue infiel a Christian Nodal con Bad Bunny?

Christian Nodal no suele responder a las indirectas. No obstante, tras el mensaje de su ex, usó su canal de difusión en Instagram para pronunciarse. Primero comenzó defendiendo a Rauw Alejandro por la polémica que ha creado su canción, asegurando que el artista no atacó a nadie y tan solo hizo una “comparativa”.

Sin decir el nombre de Cazzu, el mexicano se dijo muy molesto por la forma en la que ella puede “posar con alguien que dañó la relación durante y después del embarazo”. Aunque no mencionó a nadie en particular, muchos afirmaron que hacía referencia a Bad Bunny, ya que, en días pasados, la llamada ‘la Jefa’ cantó en uno de sus conciertos y se tomaron varias fotos juntos. Además de que, en su momento, fueron pareja.

Christian Nodal “Lo que sí me cuesta entender es la selectividad de la indignación. Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de ‘Rosita’, que me dejó bien entendido que era ‘imperdonable’ por la historia que seguramente nunca contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”

Los ataques no pararon allí, pues también la acusó de usar a su hija como “arma” para “reforzar una narrativa” que no es cierta, resaltando que esto era injusto para las mujeres que realmente pasan por situaciones difíciles con los padres de sus hijos.

“Justo esas mujeres son quienes están haciendo todo por asistir a los conciertos. Defienden a capa y espada porque, entre mentiras, insinuaciones, respuestas ambiguas, memoria selectiva, manipulación de narrativa y, por supuesto, también muchas cosas buenas que coexisten, se ganaron corazones, aunque nadie debería usar esos métodos para conseguirlo. No hay necesidad de inventar ni agredir a nadie para ser más ‘artista’”, indicó.

Finalizó su escrito diciendo que “si algo duele por amistad, es mejor conversarlo de forma directa” y no hacer un “espectáculo”. Asimismo, resaltó su intención de llegar a un acuerdo con Cazzu y volvió a pedir que no se usara a su hija para “armar show”.

“Y lo más importante: si esta situación está afectando, como lo planteó, a mi hija, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada. Y yo sigo contando amaneceres pa’ volver a ver mi sol. Mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece la historia inventada, mas no arregla nada ¿Qué carajos tiene que hacer mi hija en un discurso para establecer un punto sobre su género musical? En fin… el mundo se está acabando y nosotros estamos discutiendo una barra de reguetón. Prioridades, gente” Christian Nodal

¿Qué pasó entre Cazzu y Christian Nodal?

Hasta el momento, Cazzu no se ha pronunciado ante las declaraciones de Nodal. En tanto que los internautas ya han tomado bandos. Y es que la historia de amor entre los cantantes sigue siendo una de las más polémicas.

Comenzaron en 2022, unos meses después de que él terminara su romance con Belinda. Las cosas parecían ir bien. En abril de 2023, ella anunció en pleno concierto que estaba embarazada. Los fans se alegraron por la feliz pareja de ese entonces.

En mayo de 2024, confirmaron su separación. No dieron motivos y solo señalaron que tendrían una relación cordial por el bien de su hija. Dos semanas después, Nodal reveló que estaba saliendo con Ángela Aguilar. Se casaron a los dos meses del anuncio en Cuernavaca.

Debido a la rapidez con la que se dio todo, muchos creen hasta el día de hoy que Christian le fue infiel a Cazzu con Ángela. El matrimonio ha negado esto, mientras que la argentina no ha dado una respuesta clara.

Actualmente, Cazzu y Nodal están en una batalla legal por cuestiones relacionadas con su hija. Y es que ella afirma que él no la visita regularmente ni tampoco le da una pensión que ella considere suficiente. El cantante sostiene que no puede ver a la niña tanto como quisiera por trabajo y dice que la manutención que le da es suficiente y más.

