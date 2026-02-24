Cazzu responde a Rauw Alejandro y Nodal por “Rosita"; acusa abandono y dice quién es “la verdadera víctima”

Cazzu respondió públicamente tras el lanzamiento de “Rosita”, la nueva colaboración de Rauw Alejandro con Jhayco, tema que se viralizo por una referencia a Christian Nodal, su expareja. A través de sus redes sociales, la cantante argentina fijó su postura, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

Cazzu y la polémica por “Rosita”: el mensaje sobre abandono que involucra a su hija. / Redes sociales

¿Cazzu se peleó con Rauw Alejandro por Nodal?

Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco estrenaron la canción “Rosita”, una canción que comenzó a generar polémica por el fragmento: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

Tras el estreno, Christian Nodal compartió una historia en la que aparece junto a Ángela Aguilar, ambos vestidos de blanco, mientras de fondo suena “Rosita”. El video se difundió ampliamente y desató reacciones entre usuarios, pues Rauw Alejandro colaboró anteriormente con Cazzu.

Además, a esto se suma que Rauw Alejandro y Rosalía celebraron con Cazzu y Nodal el Año Nuevo 2023 en Japón cuando eran pareja.

Ante esto, Rauw Alejandro escribió en X, antes Twitter: “Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo”.

Por su parte, Cazzu habría respondido: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”. Según usuarios en redes, la cantante argentina habría dejado de seguir a Rauw Alejandro en Instagram.

El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida.



Ya conocen la mía. — Cazzu™ (@cazzuoficial) February 22, 2026

¿Qué dijo Cazzu sobre “Rosita” de Rauw Alejandro?

Cazzu reaccionó en su cuenta de Substackm luego del lanzamiento de “Rosita”, la canción de Rauw Alejandro y Jhayco, y compartió un mensaje en el que expuso cómo vive lo que ocurre alrededor de su nombre. Sin mencionar directamente a los intérpretes, la cantante argentina habló sobre la distancia entre lo que sucede en su vida privada y lo que se muestra hacia afuera.

“En las vidas de personas como yo todo es así. Algo sucede por fuera, que es lo que ustedes pueden ver. Y otras cosas pasan aquí adentro. Dentro de una, dentro de casa, dentro de la propia cabeza”, escribió.

“Imaginen una perfecta separación de pantalla donde a la izquierda la realidad que no alcanzan a ver y a la derecha la exposición y todo lo que se hace para el afuera. Yo concilio constantemente conmigo misma para acortar esa brecha que divide una cosa de la otra, la de Cazzu con Julieta. Me digo ‘no hay división’ pero la hay, es necesaria, es imposible que no”, dijo la cantante de temas como “Mucha data”, “Visto a las 00:00", “Con otra” y “La cueva”.

Destacó que hoy, la obra se llama “La legendaria camaradería entre varones” y a partir de ahí, desarrolló una crítica sobre dinámicas dentro de la industria musical porque, dijo “en este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome. Pocas veces se atreven a decirse verdades entre ellos o siquiera a ellos mismos y por eso, algunos no se creen ni el propio latido del corazón”.

También Cazzu citó la frase de Rauw Alejandro: “‘El chisme vende más que el arte’ twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente”.

En ese mismo texto añadió: “He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina ‘voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen’. La tibieza, un gran enemigo del bien”.

“El segundo en cuestión se sostiene en su postura porque algunos se saben macabros, aunque me haya dado un abrazo, él acepta lo que es. El tercero o el cuarto (no sé cuántos tuvieron que ser para construir tan olvidable pieza) hacen silencio. A este tipo de varones les encanta el silencio”, escribió.

Incluso imaginó la escena detrás de la creación musical: “Yo por mi parte me los imagino en un estudio de Miami que cuesta de 2 mil o 3 mil dólares la hora celebrándose la frase más infradotada de virtud mientras vociferan ‘palo, palo’ y me viene una carcajada, Pero hay otro tipo de hombres, a este le llamo hombre que me dice ‘¿Alguien te habló? Esto está mal’ y se pone en acción. He sabido escoger amigos, me alivia”.

Nodal y Cazzu tuvieron una polémica ruptura. / Redes sociales

¿Quién es la verdadera víctima? Cazzu responde

La cantante Cazzu dijo que, según sus palabras, hay cosas que ocurren “a la izquierda de la pantalla”, es decir, en el plano íntimo que no siempre se ve. “Aquella intimidad que les cuento pasa por dentro, a la izquierda de la pantalla. Mientras por la derecha, cortas publicaciones inconexas de tontos queriendo zafar del despertar del pueblo, de la revolución de las mujeres”, escribió, al referirse a las reacciones que surgieron en el espacio público.

También señaló que, aunque algunos intenten minimizar su postura con frases como “‘Tan ardida ella’, ‘Tan resentida la tonta’”, considera que “la línea divisoria de derecha e izquierda se va desdibujando y finalmente los descubren in fraganti en su pecado”.

"¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?... ’Se hace la víctima’ ¿Víctima yo? ¿Ustedes me vieron? ¿Vieron mi cuerpo sexualizado y mis tatuajes bélicos? ¿Vieron lo que soy? ¿Lo que digo, lo que canto?… Nunca podría ser una perfecta víctima, ni aunque lo fuera. Para el estándar del patriarcado, yo debería haber ardido hace un buen rato”, dijo la cantante en referencia a que Nodal ¿abandonó a su hija en común?

Fue entonces cuando mencionó directamente a su hija, quien afirmó, es “la verdadera víctima” y describió que “tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”. Sobre las preguntas que recibe, explicó: “Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar. Le contesto con la verdad mientras sonrío y mucho, lo hago porque somos felices. La felicidad a pesar de… ‘¿nunca me vas a dejar?’ un lenguaje que se funda, la voz de un ángel”.

En esa línea, sostuvo que su hija “entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando”.

“Pienso en beef y en tiradera. Personas tomándose tiempo de producir, pagar, ‘escribir’ barras o estrofas para convertirlas en descargos”, apuntó.

Finalmente, cerró con una frase dirigida a sí misma: “Imagínense que a pesar de la pulla y el eufemismo recibido yo todavía les tengo piedad… Julieta le dice a Cazzu o Cazzu le dice a Julieta ‘No sería justo, les llevas demasiada ventaja’”, concluyó Cazzu.

