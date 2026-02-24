Muere exparticipante de La voz kids en trágico accidente, ¡la atropellaron en plena carretera!

A unos pocos días de la muerte de Leo Rosas, exparticipante de La voz México, nuevamente el mundo de la música despide a otra gran voz con una carrera en pleno ascenso.

La industria musical se viste de luto, luego de confirmarse la muerte de una famosa cantante, de apenas 19 años de edad, considerada una estrella en pleno crecimiento, luego de su participación en La voz, hace pocos años. Todo sucedió el pasado sábado 21 de febrero, en un trágico momento que genera molestia y enojo en redes. Te contamos quién era y qué le pasó.

¿Qué exparticipante de La voz murió atropellada recientemente?

Nicole Valeria Vargas Gómez, joven cantante que participó en la edición 2019 de La voz kids de Colombia, perdió la vida la noche del sábado 21 de febrero tras ser atropellada por un vehículo que conecta Circasia (un departamento del Quindío en Colombia).

La noticia fue confirmada por medios locales y autoridades, que informaron que el siniestro ocurrió sobre las 8:30 p.m. en el sector de restaurantes, a la altura de El Solar, en Colombia.

Amigos y seguidores realizaron homenajes en redes sociales, y comentaron, a manera de despedida, las publicaciones y vídeos que compartía de sus presentaciones y ensayos.

Nicole Valeria Vargas, exparticipante de La voz kids / IG: nicolevargas_music

¿Cómo fue atropellada Nicole Valeria Vargas, exparticipante de La voz kids?

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho fue catalogado como “ siniestro vial tipo atropello a peatones por parte de vehículo sin identificar ”. Las víctimas fueron identificadas como William Andrés Paipa, de 40 años, y Nicole Valeria Vargas Gómez.

Ambos trabajaban como impulsores de una marca de licores y, según la información preliminar, habían bajado de la camioneta en la que transportaban productos para cruzar la carretera y descargar mercancía al otro lado de la vía. Fue en ese momento cuando el automóvil los arrolló violentamente.

Presuntamente las cámaras de seguridad habrían captado el momento del impacto, material que ahora hace parte de la investigación para identificar al responsable. La huida del conductor ha generado indignación entra la comunidad, quien ahora exige que se haga justicia.

Las autoridades han mencionado que se encuentran avanzando en la recolección de más pruebas para poder dar con la ubicación del responsable, esto a partir del análisis de otros registros.

Nicole Valeria Vargas murió / IG: nicolevargas_music

¿Quién fue Nicole Valeria Vargas, exparticipante de La voz kids que murió?

Nicole Valeria Vargas se hizo conocida en 2019, cuando con apenas 12 años audicionó en La voz kids. El programa tuvo en esa edición como entrenadores a Andrés Cepeda, Sebastián Yatra y Fanny Lu, quienes destacaron el talento de Nicole.

Tras su participación, continuó formándose y presentándose en distintos festivales consolidándose como una de las voces juveniles más prometedoras del departamento.

Además de su faceta musical, Nicole cursaba quinto semestre de Administración de Negocios en la Universidad del Quindío. La institución emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia: “ La joven y talentosa uniquindiana le dio brillo a nuestro grupo representativo vocal Coranto y al departamento del Quindío gracias a la magistral voz que la hizo sobresalir en diferentes eventos ”, señaló la universidad en su mensaje.

