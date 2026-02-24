¿Murió Harold Azuara, actor de ‘La CQ’? Surge falso rumor en redes sociales y actor lo desmiente; ¡esto pasó!

La noche del lunes 23 de febrero se difundió en redes sociales que Harold Azuara, famoso por su papel de ‘Monche’ en la serie La CQ, presuntamente había fallecido. El falso rumor fue desmentido casi de manera inmediata por el actor, pero el rumor ya había causado tristeza en muchos de sus fans y seguidores. ¿Qué pasó exactamente? ¡Es información falsa!

¿Cómo surgió el falso rumor de la presunta muerte de Harold Azuara?

La mañana del domingo 22 de febrero, las redes sociales estallaron con una noticia de alto impacto: el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. En cuestión de minutos, el tema se convirtió en tendencia nacional y miles de usuarios comenzaron a compartir información, imágenes y comentarios sobre el hecho.

De manera paralela, en medio del revuelo informativo, surgió en redes que el actor mexicano, Harold Azuara, presuntamente había fallecido.

Todo se generó a partir de la publicación en X, de una cuenta llamada "@luislettuce1", quien publicó una foto del actor en su papel de “Monche” en La CQ en blanco y negro, algo que para muchos significaba un trágico desenlace. Por si fuera poco, colocó las siglas “R.I.P.”, dando a entender que Azuara presuntamente había muerto, algo totalmente falso .

¿Qué dijo Harold Azuara, actor de La CQ, al rumor sobre su falsa muerte?

Debido al caos causado en redes sociales por la publicación, Harold Azuara publicó en la misma red social “X”, un post que decía “Monche!!! Con “E” al final”, pues muchos confundieron su nombre, gracias a la similitud fonética entre los nombres “Mencho” y “Monche”.

El malentendido creció con rapidez. Publicaciones alarmistas comenzaron a circular asegurando que presuntamente “Monche había muerto”, sin verificar la información. Estos fueron algunos de los comentarios:



“Me tomo más tiempo de lo que pensé entender el chiste”,

“Noooo, Monche” y,

“Dime que es mentira”.

De esta manera, Harold Azuara negó totalmente la información difundida , y lo hizo de manera peculiar ante el estrés mediático que se había formado.

Monche!!! Con “E” al final 😒 🤦 — Harold Azuara 🐲 (@haroldazuara) February 23, 2026

¿Quién es Harold Azuara, exparticipante de MasterChef y en qué proyectos ha trabajado?

Harold Azuara es un actor mexicano que ha sido recurrente en programas y producciones nacionales dirigidas al público infantil y juvenil. El intérprete iniciando su carrera en televisión cuando aún era adolescente.

Su gran salto a la fama llegó en 2012 al integrarse al elenco de la serie juvenil La CQ, donde interpretó a Ramón “Monche” Barragán, proyecto que finalizó después en 2014.

También fue un actor recurrente en La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, dos de los programas más reconocidos a nivel nacional y también fue parte de Masterchef Celebrity.

