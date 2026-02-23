Tras caída de ‘el Mencho’, hermano de Valentín Elizalde vive momentos de angustia al quedar atrapado en la carretera

Francisco “el Gallo” Elizalde, cantante de música mexicana y hermano del fallecido Valentín Elizalde, compartió en sus redes sociales la angustia que vivió tras permanecer más de 28 horas atrapado en uno de los bloqueos carreteros derivados del código rojo tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

A través de un video publicado en sus cuentas oficiales, el intérprete de regional mexicano mostró a decenas de personas varadas por los cierres en la zona. También relató cómo se veía el panorama desde su experiencia sobre la carretera Morelia–Guadalajara y lo que enfrentó durante esas largas horas de espera.

El testimonio de “el Gallo” Elizalde se volvió viral en poco tiempo y fue retomado por distintos medios y cuentas en redes sociales, como Chamonic3 y 52televisionweb.

El artista detalló que llegó a escuchar detonaciones y señaló que había escasez de alimentos entre quienes seguían esperando la reapertura de la vialidad.

Francisco ‘el Gallo’ hermano de Valentín Elizalde queda atrapado en carretera en medio de bloqueos en Jalisco. / Redes

¿Qué pasó en Jalisco, tras operativo contra el Mencho en Jalisco?

Desde muy temprano este 22 de febrero de 2026 se reportaron enfrentamientos y bloqueos en carreteras de Tamaulipas, Michoacán y Jalisco. Con el paso de las horas, la violencia se extendió y terminó afectando a cinco estados.

Alrededor de las 11 de la mañana se informó que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), había sido abatido.

Tras darse a conocer la noticia, aumentaron los bloqueos, la quema de vehículos y el cierre de comercios en diversos estados.

Fue hasta las 13:13 horas cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explicó cómo se realizó el operativo. Detalló que el líder del CJNG fue capturado, pero murió mientras era trasladado a la Ciudad de México, luego de resultar herido de bala.

En el operativo participaron elementos de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional en Tapalpa, Jalisco.

¿Qué le pasó a “el Gallo” Elizalde en la carretera?

Durante un traslado por la carretera de Morelia a Guadalajara, Francisco ‘el Gallo’ Elizalde, junto con su equipo de músicos y producción, quedó detenido en uno de los bloqueos provocados por la violencia en Jalisco. Según explicó, permanecieron en el sitio más de 25 horas.

“Estamos esperando que abran el camino, espero que no haya tiroteos. Ayer hubo un tiroteo; gracias a Dios salimos todos bien. Ahí nomás se quedaron unos plebes del equipo, pero estaban resguardados. Ahorita nomás estamos esperando aquí en la carretera para irnos. Sí hay mucha gente varada, no hay víveres, ya llevamos unas 25 horas aquí, está bien perro”, comentó Francisco Elizalde.

“El Gallo” Elizalde, hermano Valentín Elizalde compartió alimentos con su equipo

Más tarde, el hermano de Valentín Elizalde informó que finalmente les hicieron llegar comida. Sin dudarlo, decidió repartirla entre su equipo, quienes tampoco habían comido en varias horas. En los videos se observa al cantante distribuyendo tacos detrás de un automóvil e incluso asando elotes para calmar el hambre mientras continuaban a la espera.

Horas después, el artista publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram donde confirmó que ya había llegado a su destino. También agradeció a quienes les brindaron apoyo y estuvieron pendientes de su situación y la de su equipo.

“Gracias a Dios comimos, llegó alguien que nos trajo comida, gracias a la gente que está apoyando aquí apoyando a la raza”, comentó.

Finalmente, Francisco Elizalde logró retomar su camino junto a su equipo, dejando atrás el bloqueo y el intenso tráfico que documentó en sus primeras publicaciones.

¿Quién es Francisco ‘el Gallo’ Elizalde?

Juan Francisco Elizalde Valencia nació el 30 de septiembre de 1985 en Navojoa, Sonora, México.

Hijo de Lalo “ell Gallo” Elizalde y Camila Valencia.

Desde niño mostró inclinación por la música, influenciado por su padre y hermanos. Inició su carrera artística a los 15 años.

Francisco Elizalde grabó su primer disco a los 16 años, titulado No quieren que te quiera.

“El Gallo” lanzó posteriormente el álbum “Te necesito aquí”, consolidándose en el regional mexicano.

Su estilo combina banda sinaloense con temas románticos.

En 2006 lanzó el álbum homenaje De un Elizalde para un Elizalde, dedicado a Valentín Elizalde.

