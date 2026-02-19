Banda de Valentín Elizalde denuncia robo; presuntos responsables ya fueron detenidos, ¿qué pasó?

A casi 20 años de su asesinato, el nombre de Valentín Elizalde vuelve a ser tendencia en redes sociales. Y es que la Banda Guasaveña, agrupación que solía acompañarlo en sus presentaciones, fue víctima de robo. Esto es todo lo que se sabe.

Banda de Valentín Elizalde / Redes sociales

¿Cómo fue el robo a la Banda Guasaveña de Valentín Elizalde?

A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se informó que un hombre de 41 años, quien se dijo ser el representante de la Banda Guasaveña de Valentín Elizalde, sufrió un robo mientras se hospedaba en un hotel.

Se informó que la víctima estaba comiendo en el restaurante del lugar junto a Tano Elizalde, primo de Valentín, y otro sujeto llamado Edgar. En algún punto, se dio cuenta de que la mochila en la que guardó su computadora y otros objetos de valor no estaba.

Posteriormente, vio a un sujeto salir con ella a toda velocidad y subirse a un carro negro en el que lo esperaba su presunto cómplice. Si bien intentó alcanzarlo, no tuvo éxito. La policía llegó poco tiempo después y los maleantes fueron interceptados a unas cuantas calles del hecho.

Se reportó que el conductor había intentado agredir al denunciante durante su arresto al mismo tiempo que le gritaba que solo trabajaba en un taxi por aplicación. El supuesto responsable del hurto, identificado solo como Luis y que viajaba como copiloto, también fue detenido. Actualmente ambos están bajo proceso judicial. Trascendió que el presunto culpable tiene antecedentes penales por robo.

Tras seguir los protocolos correspondientes, el mánager de la agrupación pudo recuperar sus cosas y todo quedó como una amarga anécdota.

¿Quiénes son la Banda Guasaveña de Valentín Elizalde?

La Banda Guasaveña de Valentín Elizalde es una agrupación fundada por Tano Elizalde, primo de Valentín. Acompañaron a la celebridad hasta su muerte en 2006. Pese a este hecho tan lamentable, continuaron trabajando.

Han dado conciertos a nivel nacional e internacional, interpretando los mayores éxitos del llamado ‘Gallo de oro’ como ‘Vete ya’ y ‘Solo un sueño’. Son muy activos en redes sociales. Tan solo en Instagram cuentan con casi 29 mil seguidores.

Hasta el momento, no se han emitido declaraciones sobre el robo que sufrió el representante y solo se han limitado a promocionar sus actividades artísticas.

¿Cómo murió Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde murió el 25 de noviembre de 2006. Según reportes oficiales, el cantante iba saliendo de una presentación en Tamaulipas cuando fue atacado en múltiples ocasiones con un arma de fuego.

El deceso se produjo de manera casi inmediata. En el siniestro también fallecieron su chófer y su mánager. Su primo Tano fue el único sobreviviente, por lo que muchos sospecharon de que él pudo haber sido el autor intelectual. Tras años de investigación, se aprendió al culpable y fue condenado a cadena perpetua.

