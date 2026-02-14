Morat sufre ataque en plena calle; joven identificada como animal se lanza sobre ellos, ¡esto pasó!

La banda colombiana Morat vivió un momento de tensión en plena avenida, pues una joven presuntamente identificada como “animal” o “therian” decidió irrumpir la tranquilidad de los artistas y burló la seguridad para aproximarse a ellos. El hecho generó una estela de preocupación. ¿Cómo se encuentran ellos?

Morat desata especulaciones de separación / IG: @morat

¿En dónde sufrió un ataque la banda colombiana “Morat”?

El episodio se registró en el sector de Palermo Hollywood, en Buenos Aires, Argentina; minutos después de que los integrantes de Morat ofrecieran una entrevista en el canal de streaming OLGA.

Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín y Simón Vargas caminaban hacia su vehículo mientras saludaban a decenas de seguidores que los esperaban en la calle. En ese momento, una joven brinco la seguridad y logró acercarse a la agrupación.

El equipo de seguridad reaccionó de inmediato y logró contener la situación antes de que escalara. Aunque el incidente no pasó a mayores y no se reportaron lesionados, las imágenes difundidas en redes sociales desataron una ola de comentarios. ¿Quién era?

Morat siempre se ha mostrado muy cercano a su público. / IG: @morat

¿Quién atacó a la agrupación colombiana, Morat?

Los medios de comunicación, según los primeros reportes, señalaban que el ataque presuntamente fue realizado por una “therian” una persona que se identifica como animal y actúa como animal, quien se encontraba a la espera de que Morat apareciera frente a todos.

Aunque el vídeo no mostraba exactamente el rostro de la joven, posteriormente se compartió un vídeo desde otro ángulo, en el que se observa a Morat saliendo de donde se encontraban y ante el grito de los presentes, la joven (sin máscaras o accesorios) se acercó a ellos.

Los rumores que aseguraban que la joven que saltó sobre la banda era una “therian”, no eran ciertos.

El hecho no dejó heridos, pero sí reavivó una discusión que en las últimas semanas ha cobrado fuerza en Argentina: ¿qué es un “therian” y qué significa esta subcultura juvenil a la que están señalando de comportamientos extraños?

@telefenoticias La banda colombiana Morat volvió a la ciudad después de siete meses y causó revuelo entre sus fans argentinos. Mientras se preparan para su próxima actuación en el Festival de Peñas de Villa María 2026 en Córdoba, aprovecharon su tiempo libre para recorrer la ciudad y disfrutar de unas buenas hamburguesas. Pero en medio de su paseo, vivieron un momento incómodo cuando, en una calle, un therian intentó atacarlos. El incidente ocurrió en plena calle. En un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, se ve cómo una joven corre detrás de uno de los músicos, mientras su seguridad intenta detenerla. ♬ sonido original - telefe noticias - telefe noticias

¿Qué es un “therian” la nueva comunidad de jóvenes?

El caso tomó mayor relevancia porque se suma a otros episodios recientes que han puesto bajo la lupa a la subcultura “therian” en Argentina, pero... ¿qué son?

El término “therian” se ha vuelto tendencia en plataformas como TikTok, donde adolescentes y jóvenes comparten videos caminando en cuatro patas, usando colas y orejas o imitando comportamientos animales en espacios públicos.

Los therians (abreviatura de “therianthrope”—) son personas que afirman identificarse de manera profunda e integral con un animal no humano. Integrantes de esta comunidad sostienen que no se trata de un juego ni de una simple estética, sino de una vivencia interna que puede tener dimensiones espirituales, psicológicas o simbólicas.

