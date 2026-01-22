Óscar Alvarado ,"el Chino del Rancho”, cantante baleado junto a su esposa: ¿Cuál es su estado de salud, HOY?

Hace unos días se dio a conocer que el cantante de corridos Óscar Alvarado, conocido como “el Chino del Rancho”, fue atacado a tiros durante el pasado fin de semana en el estado de Durango. El intérprete, de apenas 34 años de edad, fue hospitalizado de manera inmediata según los primeros reportes. Ante esto, dieron una actualización sobre su estado de salud. ¿Cómo se encuentra?

“El Chino del Rancho”, cantante de regional mexicano, atacado en Durango / FB: Oscar Alvarado

¿Cómo fue el ataque que sufrió el cantante de regional mexicano Óscar Alvarado?

De acuerdo con información preliminar, el incidente se registró cerca de las 04:00 horas, cuando Óscar Alvarado, mejor conocido como “el Chino del Rancho”, abandonaba el lugar en compañía de su esposa. En ese momento, se habría originado un altercado con varias personas afuera del salón de fiestas, el cual pasó rápidamente de un intercambio de palabras a una agresión física.

Tras la pelea, uno de los participantes se habría retirado del sitio, pero minutos después regresó portando un arma de fuego, con la que presuntamente realizó múltiples detonaciones en contra de Óscar Eduardo Alvarado. El ataque generó caos y temor entre los presentes, mientras que el agresor logró huir del lugar.

Personas que se encontraban en la zona solicitaron la intervención de los servicios de emergencia, quienes acudieron para brindar atención inmediata al cantante, quien presentaba diversas heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Atacan al cantante mexicano “el Chino del Rancho” tras riña / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Óscar Alvarado, “el Chino del Rancho”, tras ataque sufrido?

Luego del ataque, Óscar Alvarado fue atendido de manera inmediata por los servicios de emergencia, quienes lo trasladaron rápidamente a un hospital de la ciudad de Durango, donde permanece internado bajo estricta supervisión médica.

De acuerdo con el gobernador del estado, Esteban Villegas, confirmó en entrevistas con diversos medios de comunicación que el cantante recibió heridas de gravedad en el tórax, lo que provocó una considerable pérdida de sangre. Esta situación complicó su estado inicial. Sin embargo, actualmente se reporta estable, aunque su condición sigue siendo delicada .

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del cantante Mayito Alvarado, quien a través de sus historias de Instagram pidió a sus seguidores unirse en oración por su “carnal”, señalando que se encuentra luchando entre la vida y la muerte desde hace varios días.

Piden oraciones para el cantante mexicano Óscar Alvarado / IG: mayitoalvaradooficial, El Heraldo de México y canva

¿Cuáles son las canciones más famosas de Óscar Alvarado, “el Chino del Rancho”?

Óscar Eduardo Alvarado Gálvan, mejor conocido en el medio musical como “el Chino del Rancho”, es originario del estado de Durango. Con el tiempo, logró posicionarse como un referente a nivel local y regional, impulsado principalmente por su actividad en redes sociales y plataformas digitales, donde consiguió reunir a una comunidad importante de seguidores.

Bajo su nombre artístico, el cantante destacó dentro del género por su propuesta musical, interpretando tanto versiones de otros artistas como temas de su autoría. Entre las canciones del intérprete mexicano que registran mayor número de reproducciones en distintas plataformas digitales se encuentran:



“Cuadro chico”, junto a W. Corona;

“California High”, también en colaboración con W. Corona; y

“El grande de Chicago”, al lado de Auténtico Paraíso de Durango.

