Aleks Syntek es presuntamente señalado por dos mujeres de contagiarles ETS, Javier Ceriani lo destapa, FOTOS

El nombre de Aleks Syntek volvió a la polémica, luego de que el periodista Javier Ceriani reveló conversaciones en las que tres mujeres presuntamente lo acusaron de haberlas contagiado de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Te contamos los detalles.

¿Qué pasó con Aleks Syntek? Dos mujeres lo señalan por presunto contagio de enfermedad de transmisión sexual. / Redes sociales

¿Quiénes son las supuestas amantes de Aleks Syntek?

El periodista Javier Ceriani reveló en su programa los nombres de las mujeres que, según su versión, habrían mantenido una relación con el cantante Aleks Syntek y que posteriormente, según él, comenzaron a comunicarse entre ellas. Durante la transmisión, el conductor aseguró que estas conversaciones habrían surgido después de que varias de ellas se enteraran de que no eran las únicas en la vida del músico.

Ceriani señaló que una de ellas sería Nereyda, a quien identificó como “la amante número uno” y a quien ubicó en Monterrey. De acuerdo con su relato, ella habría sido quien decidió hablar con la esposa del cantante y advertirle que, además de su relación con él, existirían otras dos mujeres. “Ella es la que le cuenta a la esposa de Aleks que tenía dos amantes más”, dijo el periodista al explicar cómo, según su versión, se habría destapado la situación.

El comunicador también mencionó a la DJ chilena Floppi y a Astrid, a quien identificó como asistente del artista. Según Ceriani, las tres mujeres comenzaron a intercambiar mensajes sin saber inicialmente que todas mantenían un vínculo con el cantante. “Se empiezan a comunicar entre ellas y se dan cuenta que todas son amantes”, relató, al describir cómo, de acuerdo con su versión, la situación derivó en confrontaciones.

En ese mismo contexto, el periodista aseguró que las mujeres habrían hecho reclamos al intérprete relacionados con su salud. “Aleks Syntek está siendo acusado de tener unas verruguitas en su pipí y las amantes se comunicaron entre ellas para reclamarle”, afirmó Ceriani durante su programa, al referirse a presuntos contagios de infecciones que, según dijo, habrían sido señalados por las mujeres involucradas.

Nereyda Mendoza y Floppi. / Redes sociales

Aleks Syntek es acusado de presuntamente contagiar enfermedades de transmisión sexual

En el programa del periodista Javier Ceriani se difundió una captura de pantalla que, según se explicó en la transmisión, correspondería a una conversación entre Floppi y Nereyda. La imagen muestra el chat en un fondo oscuro con varios mensajes enviados alrededor de las 11:16 y 11:17 de la mañana.

“Le salen unas verrugas horribles en el p3.ne y tiene que quemárselas para que no se las vean”, dijo Nereyda. A lo que Floppi contesto: “Una vez me dijo que eran verrugas por humedad, qué mentiroso”.

Después de mostrar la imagen, Ceriani comentó: “Aleks Syntek supuestamente les contagió o él tiene unas verrugitas que tiene que quemarse en el pipí y eso aquí y en la China se llama papiloma humano”. También agregó que, de acuerdo con lo mencionado en ese intercambio de mensajes, el cantante habría atribuido las lesiones a “hongos o cosas de la humedad”.

En ese contexto, el periodista añadió: “El papiloma humano puede causar cáncer pélvico y puede matarte, es incurable, lo puedes tratar, pero el papiloma queda para toda la vida”. Estas declaraciones se dieron después de que la captura del chat fuera presentada como parte de lo expuesto durante la transmisión.

LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN EL CANAL DE JAVIER CERIANI NO HA SIDO CONFIRMADA POR NINGUNA DE LAS PRESUNTAS INVOLUCRADAS, POR LO QUE GUARDA LA CALIDAD DE RUMOR.

Conversación entre Nereyda Mendoza y Floppi sobre Aleks Syntek. / Redes sociales

¿Quién es Aleks Syntek?

Aleks Syntek es un cantante, compositor y productor mexicano cuyo nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo Peña. Nació el 29 de septiembre de 1969 en Mérida, Yucatán, y a lo largo de su carrera se ha desarrollado dentro de géneros como el pop, el pop rock y la balada romántica. Con el paso de los años ha participado en distintos proyectos musicales y ha consolidado una trayectoria como intérprete y creador de canciones dentro de la industria musical en México.

En su carrera ha recibido siete nominaciones al Premio Grammy Latino y una al Premio Grammy, además de cinco nominaciones a los Premios MTV Latinoamérica. También obtuvo dos Premios Billboard de la Música Latina y el Premio Ariel otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por la mejor música de película. Además de su actividad artística, forma parte del consejo directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

