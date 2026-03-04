Famoso rapero es condenado a 12 años en la cárcel, tras protagonizar atropellamiento mortal; ¿quién es? VIDEO

Hace unos días trascendió que el cantante y rapero D4vd, fue investigado formalmente en el homicidio de una menor de edad, que presuntamente, estaba ligada a él.

Ahora, un reconocido rapero que ha colaborado con cantantes como Ed Sheeran, fue condenado a 12 años de prisión, luego de protagonizar un trágico momento en las calles de Londres, atropellando a una numerosa cantidad de personas, y matando a uno. ¿De quién se trata?

¿Qué famoso rapero fue condenado a prisión tras atropello en Londres?

El rapero británico Ghetts, cuyo nombre real es Justin Clarke-Samuel, fue sentenciado a 12 años de prisión por causar la muerte de un estudiante nepalí de 20 años tras conducir bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad en un accidente ocurrido en octubre de 2025 en Londres.

La condena fue dictada por el juez Mark Lucraft en el Tribunal Penal Central de Londres, donde además se le impuso una prohibición para conducir durante 17 años.

Durante la audiencia, la fiscalía detalló que Clarke-Samuel, de 41 años, había estado bebiendo en un bar del centro de la ciudad antes de subir a su vehículo BMW y circular de manera errática por distintas calles de la capital británica. De acuerdo con los reportes presentados ante el tribunal, el automóvil alcanzó aproximadamente 112 kilómetros por hora, se saltó seis semáforos en rojo y llegó a conducir en sentido contrario.

¿Cómo fue el atropellamiento que el rapero Ghetts protagonizó?

La víctima del trágico momento fue identificada como Yubin Tamang, un estudiante nepalí que cruzaba la calle al momento del impacto. El fiscal Philip McGhee explicó que el joven no tuvo oportunidad de reaccionar ante la velocidad y la conducta imprudente del conductor. “ El señor Tamang seguía cruzando la calle. No pudo hacer nada para evitar la colisión ”, señaló en el tribunal.

El estudiante fue proyectado por el aire tras el impacto y sufrió lesiones catastróficas. A pesar de recibir atención médica, murió dos días después del accidente debido a la gravedad de las heridas.

Uno de los elementos que más pesó en la sentencia fue la decisión del artista de abandonar la escena del accidente. Según expuso la fiscalía, tras el atropello Clarke-Samuel no se detuvo ni llamó a los servicios de emergencia. En cambio, condujo aproximadamente ocho millas hasta su domicilio.

En diciembre pasado, el rapero se declaró culpable de causar la muerte por conducción peligrosa. Durante la audiencia de sentencia, el tribunal también escuchó fragmentos de una carta en la que el músico expresó su arrepentimiento.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Ghetts?

Justin Clarke-Samuel, conocido artísticamente como Ghetts, es un rapero y compositor británico. Es considerado una de las figuras más influyentes del grime (género urbano surgido en el Reino Unido a inicios de los años 2000).

Ghetts comenzó su trayectoria bajo el nombre de Ghetto, formando parte de colectivos clave en el desarrollo del grime londinense, como The Movement.

Uno de los puntos más altos de su carrera llegó en 2021 con el lanzamiento de Conflict of interest, un disco ampliamente elogiado por la crítica especializada. Ese mismo año ganó el premio a Mejor Artista Masculino en los MOBO Awards.

Sus canciones más famosas son las siguientes:



“Sing for me” (feat. Maverick Sabre),

“Artillery” (feat. Stormzy),

“IC3” (feat. Skepta),

“Conflict of interest” (feat. Giggs) y,

“10000 tears” (feat. Ed Sheeran)

