Sherlyn impacta con su nueva figura tras bajar de peso: ¿Entró al quirófano? La actriz revela su secreto

La actriz Sherlyn habló sobre su reciente cambio de imagen y respondió a las preguntas que surgieron en redes sociales tras notar que bajó de peso. En declaraciones recientes, explicó cómo ha vivido esta etapa y qué la motivó a realizar estos cambios. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Aquí te contamos los detalles.

No te pierdas: Sherlyn denuncia bullying escolar y lanza un contundente mensaje a los padres

Sherlyn habla de los cambios que implementó para bajar de peso. / Redes sociales

¿Qué dijo Sherlyn sobre cómo perdió peso?

Sherlyn compartió con sus seguidores cómo logró bajar de peso y qué cambios implementó en su rutina diaria. A través de un mensaje, explicó que este proceso comenzó con una decisión personal de retomar hábitos que había dejado de lado y adoptar una nueva mentalidad enfocada en la disciplina.

“Esta que ven aquí es la nueva yo. Hace meses tuvimos una plática cuando estaba comenzando con esta nueva mentalidad y disciplina que me urgía retomar. Quiero decirle a todas esas mamás, mujeres y hombres que están del otro lado, que se puede lograr el resultado que tú esperas con alimentación y con ejercicio, no es magia, no es rápido y va a tomar tiempo. Quiero contarles esto para que no hagan los procesos solitas o solitos y que busquen un profesional que los acompañe en este camino para que sepan cómo están sus análisis de sangre y la situación de su cuerpo”, dio a conocer Sherlyn a través de un video que publicó en sus redes sociales oficiales.

La actriz detalló que en su caso hubo ajustes específicos en su alimentación y seguimiento médico. “En mi caso, yo comía poca proteína al día y cuando me dijo el doctor ‘Vamos a meterme dos gramos de proteína por cada kilo’, eso me sonaba a bufet, me fui acostumbrando, el estar bien hidratada ha hecho una gran diferencia y estoy súper comprometida con el ejercicio, me siento poderosa y muy fuerte, que es lo que más me ha cambiado el entrar en esta disciplina”, compartió, al explicar que la constancia y el acompañamiento profesional han sido parte fundamental del proceso.

No te pierdas: Sherlyn pausa su sueño de ser madre por segunda ocasión, pero no descarta la adopción

Sherlyn reveló su secreto para bajar de peso. / Redes sociales

¿Cuántos kilos bajó Sherlyn?

Sherlyn compartió que como parte de su proceso de cambios en alimentación y ejercicio logró bajar casi 10 kilos. La actriz habló sobre cómo se siente actualmente y qué ha significado para ella este resultado, luego de varios meses enfocada en modificar hábitos y mantener constancia en su rutina.

“Casi 10 kilos, pero me siento muy bien y renovada, me siento más joven, ligera, contenta y ojalá que te inspires, vas a ver resultados espectaculares”, expresó al referirse a esta etapa. Con estas palabras, Sherlyn dejó claro que el proceso ha sido progresivo y que su motivación principal ha sido sentirse mejor físicamente.

La actriz también ha señalado que el cambio no ocurrió de manera inmediata, sino como resultado de disciplina, acompañamiento profesional y ajustes específicos en su alimentación y actividad física. Ahora, afirma que continúa comprometida con este estilo de vida y que su intención es mantener los hábitos que le permitieron alcanzar esta meta.

No te pierdas: Sherlyn confiesa que está dudando en volver a ser madre por segunda ocasión

Sherlyn revela su secreto para bajar de peso. / Redes sociales

¿Quién es Sherlyn?

Sherlyn es una actriz nacida en Guadalajara, Jalisco, el 14 de octubre de 1985. Inició su carrera desde la infancia; antes de incursionar formalmente en la actuación ya participaba en campañas publicitarias y, en 1993, debutó en el cine con la película Zapatos viejos, donde compartió créditos con Gloria Trevi. Un año después formó parte del programa Los papás de mis papás y de la telenovela Agujetas de color de rosa, lo que marcó el comienzo de una trayectoria constante en televisión.

En cine participó en producciones como Cilantro y perejil, Profundo Carmesí, Elisa antes del fin del mundo, La segunda noche, Serafín y Luces de Bengala. Paralelamente, desarrolló una faceta musical al integrarse al grupo KIDS entre 1996 y 2000. En televisión intervino en diversas telenovelas hasta que en 2002 obtuvo su primer protagónico como Gabriela Chávez en Clase 406, proyecto que amplió su proyección. Posteriormente participó en títulos como Corazones al límite, Alborada, Fuego en la sangre y Cuidado con el ángel.

Además de su trabajo en pantalla, Sherlyn ha desarrollado carrera en teatro con obras como Vaselina y Agosto, y ha incursionado como conductora en televisión. En 2009 protagonizó la telenovela Camaleones y más adelante formó parte de proyectos como Una familia con suerte y Amores verdaderos. A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos, entre ellos el premio Diosa de Plata como revelación por su trabajo cinematográfico.

No te pierdas: Sherlyn recuerda a su hermano a 15 años del trágico accidente en el que perdió la vida