Eduin Caz deja en shock a fans con radical cambio de look está ¡irreconocible! ¿Se sometió a una cirugía?

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, se hizo un cambio de look que sorprendió a sus seguidores, pero para mal, pues algunos manifestaron que no les habría gustado la transformación, ¿Qué pasó? Te contamos los detalles.

Eduin Caz mostró una imagen distinta a la que tenía acostumbrados a sus fans. Así fue el cambio de look del cantante de Grupo Firme. / Redes sociales

¿Cómo presumió Eduin Caz su nuevo look en Guerrero?

Eduin Caz y Grupo Firme se presentaron en Iguala, Guerrero, como parte de las actividades de la Feria a la Bandera 2026, donde reunieron a cientos de asistentes en el recinto ferial. La agrupación interpretó varios de los temas que forman parte de su repertorio, en una noche que convocó a seguidores de distintas edades.

Durante el concierto, el vocalista apareció con un cambio de imagen que no pasó desapercibido entre el público. Desde el escenario se pudo observar su nuevo look, el cual también quedó registrado en videos y fotografías compartidos en redes sociales por los asistentes al evento.

Eduin Caz aparece irreconocible. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Eduin Caz sobre su injerto de barba?

Aunque no dijo nada entorno a su injerto de barba, Eduin Caz compartió un video desde el camerino previo a una de sus presentaciones. En el clip se le observa cantando el tema “Alégale al umpire”, mientras deja ver una barba pronunciada, un cambio en su imagen que contrastó con el estilo sin vello facial que había mostrado durante años.

El propio cantante difundió las imágenes en sus redes sociales, donde se aprecia con claridad el nuevo look, lo que descartó cualquier versión relacionada con filtros o alteraciones digitales. A partir de ese momento, comenzaron a multiplicarse los comentarios de seguidores que cuestionaron si se trataba de un injerto de barba o algún procedimiento estético.

Entre las reacciones se leen mensajes como:



“¿Es IA? Definitivamente se ve mejor sin barba”

“Te miras mejor sin barba”

“Lo amaba sin barba, así como que ya no”

“Todo menos esa barba, precioso”

“¿Se tatuó la barba?”.

Hasta ahora, el intérprete no ha explicado si el cambio será permanente o parte de una etapa distinta en su imagen pública. Además, el cantante tampoco confirmó que se hizo un injerto de barba.

Cambio de look de Eduin Caz. / Redes sociales

¿Qué es un injerto de barba como el que se hizo Eduin Caz?

De acuerdo con la International Society of Hair Restoration Surgery, el término “injerto de barba” que se habría hecho Eduin Caz puede tener dos significados distintos dentro del ámbito médico. El primero se refiere al procedimiento en el que se trasladan folículos pilosos hacia la zona de la barba con el objetivo de que luzca más poblada o más extensa. En estos casos, el cabello puede obtenerse de áreas de la propia barba —generalmente de la parte debajo de la barbilla— o del cuero cabelludo para ser implantado en el rostro.

El segundo uso del concepto alude al proceso inverso: emplear pelo de la barba como zona donante para trasplantarlo a otras partes del cuerpo. Según explica la organización, los folículos extraídos, comúnmente de debajo de la barbilla, pueden colocarse en regiones como el cuero cabelludo u otras áreas donde se requiera mayor densidad capilar.

Ambos procedimientos forman parte de las técnicas de restauración capilar que especialistas realizan bajo criterios médicos específicos, dependiendo de las necesidades de cada paciente y de la disponibilidad de zonas donantes.

