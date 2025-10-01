Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, hospitalizado de emergencia tras dar concierto; ¿qué le pasó?

Las últimas semanas no han sido nada fáciles para Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. A tan solo unos días de que su hijo fuera hospitalizado de emergencia, el cantante causa preocupación al revelar que tuvo que ser ingresado al nosocomio tras una serie de presentaciones que dio el pasado fin de semana, ¿cómo se encuentra?

Eduin Caz / Redes sociales

¿Por qué Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, fue hospitalizado de emergencia?

A través de redes sociales, el cantante Eduin Caz compartió un video desde el hospital. Sin dar muchos detalles, simplemente mencionó que Pachuca y Tijuana, lugares donde dio concierto el pasado fin de semana, “acabaron” con él.

“Sin tanta crema porque se va de la tostada. Pachuca y Tijuana, otro nivel, acabaron conmigo” Eduin Caz

Aunque se mostró algo despreocupado en su clip, pues hasta sonrió al final, los fans no dejaron de preocuparse, y sus publicaciones se llenaron de buenos deseos para una pronta recuperación de lo que sea que esté afectando su salud.

De acuerdo con la influencer especializada en espectáculos ‘Chamonic3’, el artista está en la clínica por cansancio y un “cuadro de deshidratación”.

“Eduin Caz compartió que, después de sus presentaciones en Pachuca y Tijuana este pasado fin de semana, tuvo que ir al hospital, pero él está bien, solo un poco cansado y deshidratado, pero feliz y bien”, reportó.

¿Por qué Eduin Caz está hospitalizado? / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, hoy, martes 29 de septiembre de 2025?

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, no ha dado más actualizaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, en su video, colocó unos emojis de risa, algo que muchos interpretaron como una señal de que, pese a todo, está muy bien.

Cabe destacar que, hasta el momento, su esposa, Daysi Anahí, tampoco ha emitido comentarios sobre el asunto. De hecho, su última historia de Instagram data del pasado 29 de septiembre y muestra al cantante dando una presentación.

Por otra parte, se desconoce si esta situación provocará que los próximos eventos del artista se cancelen, pues, hasta ahora, tampoco ha habido algún tipo de pronunciamiento.

Salud de Eduin Caz / Redes sociales

¿Cuáles han sido los problemas de salud de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme?

A lo largo de su vasta carrera musical, el artista Eduin Caz ha enfrentado múltiples problemas de salud. Aquí te dejamos algunos de los más trascendentales y que incluso pudieron provocar su retiro anticipado de la música:

Hernia hiatal y complicaciones estomacales: En 2021, fue hospitalizado de emergencia por problemas estomacales. Le detectaron una hernia hiatal, por lo que tuvo que hacer muchos cambios en su vida, incluyendo la reducción del consumo de alcohol.

En 2021, fue hospitalizado de emergencia por problemas estomacales. Le detectaron una hernia hiatal, por lo que tuvo que hacer muchos cambios en su vida, incluyendo la reducción del consumo de alcohol. Cáncer de esófago: En 2023, Eduin Caz dio a conocer que le diagnosticaron esófago de Barrett, una enfermedad que aumenta el riesgo de contraer cáncer. Afortunadamente, pudo recuperarse tras una cirugía.

En 2023, Eduin Caz dio a conocer que le diagnosticaron esófago de Barrett, una enfermedad que aumenta el riesgo de contraer cáncer. Afortunadamente, pudo recuperarse tras una cirugía. Alopecia areata: En 2024, reveló que le habían diagnosticado alopecia areata, una enfermedad autoinmune que provoca la caída del cabello en parches.

En 2024, reveló que le habían diagnosticado alopecia areata, una enfermedad autoinmune que provoca la caída del cabello en parches. Cuerdas vocales: A principios de este 2025, contó que le habían hecho una operación por el desgarre que sufrió en su cuerda vocal izquierda, causado por un nódulo

