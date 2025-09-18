Famoso influencer se humilla por Eduin Caz: come excremento de caballo ¿por querer convivir con él?

La polémica llegó de golpe a las redes sociales: un influencer mexicano, conocido como Ese Pérez, sorprendió a todos al haciendo lo que nadie nunca en plena convivencia con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. La grabación, que ya circula en Instagram y YouTube, desató una ola de críticas, burlas y hasta repudio por la forma en que el creador de contenido buscó llamar la atención del cantante.

Ese Pérez se vuelve tendencia en TikTok por comerse popó de caballo en fiesta con Eduin Caz.

¿Qué hizo Ese Pérez frente a Eduin Caz que causó escándalo en redes sociales?

Un influencer mexicano llamado Ese Pérez se volvió tendencia por hacer algo que nadie esperaba: comerse excremento de caballo en plena convivencia con Eduin Caz, vocalista de Grupo firme. El video, que ya circula en Instagram y YouTube, muestra el momento exacto en que el joven levanta la popó y dice sin titubear: “Si el Eduin me dice, me como la mie...a del caballo”. Y lo hizo. Lo masticó. Y remató con una frase que dejó a todos helados: “¿Y en dónde está mi ruca para besarla de una vez?”.

Aunque el clip fue grabado en julio, en los últimos días se viralizó con fuerza, acumulando más de dos mil comentarios en Instagram y miles de visualizaciones en otras plataformas. La escena ha dividido opiniones: algunos lo ven como humor extremo, otros como una humillación innecesaria.

¿Cómo reaccionó Eduin Caz al polémico reto donde Ese Pérez comió excremento de caballo?

Eduin Caz, intérprete de ‘Ya supérame’, estaba presente en el momento en que Ese Pérez decidió comerse el excremento de caballo. Ambos ya habían compartido escenario en conciertos y hasta videos musicales, por lo que la convivencia parecía una más entre amigos… hasta que todo se salió de control. Minutos antes, otro amigo de Eduin se había lanzado cuesta abajo por un camino de tierra, claramente bajo los efectos del alcohol. Entre risas y gritos, Ese Pérez quiso superar la hazaña y, sin pensarlo dos veces, agarró la popó y se la llevó a la boca.

La reacción de Eduin fue inmediata. Apenas vio lo que su amigo había hecho, se alejó rápidamente, visiblemente afectado por las náuseas. Luego de recomponerse, soltó una frase que quedó grabada en el video: “No seas mam... güey”, con una expresión de asco que no dejó lugar a dudas. A pesar del momento incómodo, el grupo continuó la fiesta como si nada, pero el clip ya había capturado algo que muchos consideran una humillación innecesaria por parte del influencer.

¿Quién es Ese Pérez y por qué se volvió tan viral en TikTok?

Ese Pérez, también conocido como “El Roro”, es un influencer, comediante y cantante mexicano que ha ganado popularidad principalmente en TikTok. Su nombre real es Jesús Ángel Pérez, y desde 2021 ha aparecido en programas de televisión como TV Azteca y Televisa. Su estilo irreverente y su humor ácido lo han convertido en una figura polémica pero viral.

Entre sus colaboraciones más destacadas están los videos con Yeri MUA, Bellakath y el Bogueto, todos exponentes del género urbano y del contenido viral. Su canción más famosa, “Pídete una miche”, se convirtió en un fenómeno en TikTok gracias a su ritmo pegajoso y letra sencilla, usada por miles de usuarios en sus clips.

Ese Pérez ha sabido capitalizar su fama con contenido que mezcla música, comedia y situaciones absurdas.