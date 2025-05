Eduin Caz estalla contra fans por exigirle corridos: “por un corrido vamos a echar a perder esta noche”

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, vivió una noche de tensión y reclamos durante su presentación del 3 de mayo en el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente de Veracruz. Lo que prometía ser una velada de fiesta se convirtió en un momento incómodo cuando varios asistentes comenzaron a exigirle que cantara el corrido “La pantera”.

La reacción del cantante fue inmediata y contundente: se negó rotundamente a complacer esa petición, recordando que ha tomado la firme decisión de no volver a cantar temas que puedan vincularlo con los corridos que abordan temas controvertidos.

Eduin Caz mostró que ya está recuperando su figura / Instagram: @eduincaz

¿Qué pasó entre Eduin Caz y su público en Veracruz?

Durante el show en Veracruz, Eduin Caz fue presionado por parte del público para interpretar “La Pantera”. Esta insistencia generó el enojo del cantante, quien tomó el micrófono y detuvo momentáneamente el concierto para expresar su incomodidad.

“A mí se me hace una falta de respeto que me estén pidiendo ‘La Pantera’, porque ya les dije que no la puedo cantar. Y sí me molesta una mad…. Ya llevamos tres horas de concierto, y lo que nos falta”, expresó Eduin visiblemente molesto. El artista recordó a los presentes que ya llevaban más de tres horas de espectáculo y pidió que no echaran a perder la noche por una sola canción

“¿Solamente por un corrido vamos a echar a perder esta bonita noche? Pues no creo, ¿verdad? Entonces les voy a pedir de antemano que no me la vuelvan a pedir” Eduin Caz

Este momento marcó un antes y un después en el concierto, donde Eduin reafirmó su postura de alejarse completamente de los temas con letras que abordan temas delicados. La tensión fue evidente, pero el cantante se mantuvo firme y pidió respeto por su decisión.

¿Por qué Eduin Caz ya no canta corridos?

Tras la polémica que envolvió a Luis R. Conriquez durante su presentación en el palenque de Texcoco, en el Estado de México y la decisión de Junior H y Peso Pluma de eliminar los corridos bélicos de sus shows, ahora Grupo Firme se suma a esta ola. Eduin Caz lo confirmó: ya no interpretarán ni un solo corrido en vivo.

Ahora muestra cero tolerancia a estas peticiones. Caz ha optado por marcar una línea clara entre su música y ese tipo de contenidos.

“No soy como los otros artistas que sí quieren aventarse un tiro por los corridos, a mí no me interesan los corridos (...), si ustedes quieren aquí nos la amanecemos, no tengo nada que hacer mañana, pero no me vuelvan a pedir La Pantera, por favor, se los digo de corazón”, comentó el líder de Grupo Firme ante su audiencia.

Eduin dejó claro que su objetivo no es meterse en problemas por complacer a una parte del público, y que su carrera seguirá alejada de ese tipo de canciones.

Mhoni Vidente lanza preocupante advertencia al Grupo Firme. / Facebook: Grupo Firme

¿Qué dijo el público y cómo reaccionó Grupo Firme?

Aunque al principio algunos asistentes mostraron descontento por la negativa del cantante, muchos otros aplaudieron su sinceridad y su valor al enfrentar la situación sin filtros. En redes sociales, los fans de Grupo Firme dividieron opiniones: mientras unos criticaron la insistencia del público, otros defendieron su derecho a pedir sus canciones favoritas.

La banda continuó su presentación sin más sobresaltos, demostrando que el espectáculo puede seguir adelante sin necesidad de recurrir a los corridos. También refuerza la nueva etapa que vive el regional mexicano, donde artistas jóvenes están redefiniendo los límites y el contenido de sus propuestas musicales como fue el caso de Junior H y Peso Pluma cuando modificaron su repertorio para evitar confrontaciones y riesgos en sus presentaciones.