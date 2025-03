Edwin Luna es confundido con Eduin Caz: ¡Así reaccionó el cantante!

El cantante Edwin Luna, vocalista de La trakalosa de Monterrey, fue confundido con Eduin Caz, integrante de Grupo firme, durante una entrevista con el creador de contenido Luisito rey.

Esta confusión generó revuelo en redes sociales, dejando a muchos preguntándose cómo reaccionó el artista regiomontano ante el error.

Luisito rey confunde a Edwin Luna con Eduin Caz

En una reciente entrevista, Luisito Rey se refirió erróneamente a Edwin Luna como “Eduin Caz”, provocando sorpresa entre los presentes. Aunque ambos cantantes tienen nombres similares, sus apellidos son completamente distintos, lo que hizo que la confusión fuera más notoria.

El influencer Luisito Rey confunde a Edwin Luna con Eduin Caz / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Edwin Luna ante el error?

Lejos de molestarse, Edwin Luna tomó la situación con calma y buen humor. El vocalista aclaró que no considera este error como una falta de respeto, aunque admitió que algunas personas podrían interpretarlo de esa manera.

Además, destacó que Eduin Caz es un gran amigo suyo, por lo que comprendió la equivocación, pues aseguró no es la primera vez que lo confunden con el vocalista de Grupo firme.

“Qué pasó. No eres el primero que me dice así. No es una falta de respeto porque es un buen amigo, pero es Edwin Luna, por favor”, respondió el cantante, dejando en claro que no hubo enojo de su parte.

Edwin Luna / FB: Edwin Luna

Cabe destacar que Luisito Rey es conocido por sus entrevistas de tono incómodo, en las que suele poner a prueba la paciencia de los famosos al hacer preguntas incómodas o llenas de sarcásmo.

Esta vez, Edwin Luna demostró su profesionalismo al manejar la situación de forma tranquila y respetuosa.

Tanto Edwin Luna como Eduin Caz son figuras destacadas del género regional mexicano. Mientras Edwin lidera La trakalosa de Monterrey, Eduin es el rostro principal de Grupo firme. Su talento y carisma los han llevado a consolidarse en la industria musical, por lo que no es extraño que algunos lleguen a confundir sus nombres

¿Quién es Luisito rey?

Luis Ángel Torres Hernández, mejor conocido como Luisito Rey, es un popular creador de contenido mexicano nacido el 19 de junio de 1988.

Alcanzó la fama al formar parte del canal colaborativo werevertumorro y también del canal secundario w2mcrew.

Actualmente, cuenta con un canal propio en YouTube llamado Luisito rey, donde ha logrado reunir más de 9 millones de suscriptores.

Su incursión en YouTube comenzó en marzo de 2006 con la creación de su canal personal. Más tarde, se sumó al proyecto werevertumorro, uno de los canales más influyentes y reconocidos en México por su contenido humorístico, siendo pionero en la producción de vlogs y sketches en la plataforma.