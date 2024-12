Edwin Luna demandó a la madre de su primogénito; ella responde: “Mi hijo dice: ‘Si no ayuda, que no estorbe’”

El año pasado, Edwin Luna y su primera esposa y madre de su hijo mayor, Erika Monclova, enfrentaron una guerra en redes sociales ya que ella lo acusó de ser un padre ausente. Recientemente nos enteramos de que este pleito reavivó, ya que el cantante la demandó.

Edwin Luna demandó a Erika Monclova / Alejandro Isunza

¿Qué pasó entre Edwin Luna y Erika Monclova, su ex?

Esto dijo Erika: “Hay una demanda. El próximo año tenemos Corte y a darle conocimiento. A ver qué nos dice el juez. Él me demandó a mí. No sé el delito. Yo me sorprendí. Mi hijo está muy triste porque, como él me dice:’ Mamá, si no nos ayuda, que no nos estorbe’. Pero así es esto. Vamos a ver qué pasa. Qué es lo que él quiere. Y a esperar”

Hace años, Erika lo demandó por la manutención: “Todo siguió su curso, pero no quedó en nada. No sé si a lo mejor él contra-demandó. Ahora la demandada soy yo. El tema de la manutención nunca ha quedado resuelto. Es algo que él da como ayuda. Deposita alrededor de 40 mil pesos. Y ahora que radicamos en McAllen (Texas), ¿qué haces con ese dinero? La gente ha de decir: ‘Es mucho’, pero mi hijo está en clases de canto, acordeón, violín.Tiene mil actividades. Todo es para él”

Erika no se queda callada y asegura:

“Es injusto porque yo lo apoyé en el arranque de su carrera. Estuve cuando empezaba, y lo apoyaba. Es estúpido e ilógico que no haga lo mismo con su hijo de apoyar al 100”. Erika Monclova

Erika Monclova señala a Edwin Luna de padre ausente

Erika nos dijo que tiene más de un año que Edwin no ve a su hijo. Que no ha buscado un acercamiento:

“Tengo una compañía en Estados Unidos. Me dedico a venta de filtros de agua alcalina. Ahí estoy, echándole ganas”. Erika Monclova

¿De qué demandó Edwin Luna a Erika Monclova, su ex?

Ella inició su relación con Edwin en 2011 y tiempo después se casaron.

Su matrimonio duró cinco años:"Hasta que un juez otorgó el divorcio. para empezar, yo no me di cuenta de que él programó el divorcio y lo organizó. Hasta que me di cuenta de que ya estaba divorciada”.

Erika no entiende que Edwin la haya demandado ahora: “Pensaba que era una persona muy inteligente. No sé qué está pasando. No sé con quién platique o si tenga un publicista que lo guíe. Ha sido muy injusto (lo que vive). Sentí un poquito de decepción porque si somos adultos ‘acércate y hablamos’. No soy su enemiga. Soy la madre de su hijo nada más”.

Erika responde si cree que Edwin Luna está influenciado por Kimberly Flores, su esposa

¿Crees que lo esté influenciando su actual esposa, Kimberly Flores?

“No quiero tocar ese tema. No conozco a esa persona. Con lo poco que mi hijo me ha dicho es más que suficiente. Al que conozco perfectamente bien es al papá. Lo que venga distinto de él no me interesa” Erika Monclova

“He estado triste. Han sido cosas muy difíciles como mamá soltera. No estoy para juzgarlo. Está Dios y hay que dejarlo todo en sus manos”, agregó.

¿Crees que está cometiendo contra ti Violencia de género al ponerte en esta situación? “Claro. En mi Instagram hubo muchos insultos y ataques (de las fans de Edwin). Lo que la gente opine no me interesa”.

¿Le mandarías un mensaje a Edwin? “Él sabe lo que pienso y cómo soy.Merezco respeto como la madre de su hijo”, finalizó

