Edwin Luna decide alejarse del hijo que tuvo con Erika Monclova: “es tema cerrado”

Erika Monclova ha acusado al cantante de regional mexicano de ser un “padre ausente y un extraño para su hijo”.

Edwin Luna declaró recién que ha tomado la decisión de alejarse de su hijo mayor, fruto de su matrimonio con Erika Monclova. Por su parte, la exesposa del cantante de La Trakalosa lo ha acusado, en constantes ocasiones, de ser “un padre ausente”.

Hace unas semanas, la expareja de Edwin Luna compartió un video en el que exhibía al cantante como una “persona extraña” para su hijo. En dicho video, el hijo de ambos comentaba que no le tiene confianza al intérprete y, aunque fuera su padre, “él no lo crio”.

Por su parte, el cantante de La Trakalosa ha confrontado las acusaciones de su exesposa y, mediante un video publicado en sus redes sociales, la cuestionó por “la gira de medios” que hizo para hablar sobre la polémica y explicó que sí se ha hecho cargo de la manutención de su hijo.

Edwin Luna decide tomar distancia de su hijo mayor. / Facebook: Edwin Luna

Edwin Luna decide tomar distancia de su hijo mayor

En entrevista para diversos medios, entre ellos, Chisme no Like, Edwin Luna reveló que ha decidido alejarse de su hijo mayor y “cerrar el tema”, pese a haber declarado que está disponible para su hijo, pero, ante las polémicas con su ex, ha decidido tomar distancia.

Así declaró Edwin Luna sobre su hijo mayor

“Yo he tomado la decisión de estar un poquito alejado, ya dirá Dios cuándo nos volvemos a ver… Fíjate que he tomado la decisión de permanecer un poquito distante, que todo se lleve, ya sea, de la vía legal o de otra manera… Procuro no hablar ya del tema”, declaró Edwin Luna.

Asimismo, expresó que después de haber publicado sus videos exponiendo su versión de los hechos, ya no volverá hablar del tema por su hijo, por lo que, para el cantante es un tema ya cerrado, al menos por el momento.

El cantante de La Trakalosa se encuentra en una polémica con su exesposa, Erika Monclova / Instagram: edwinlunat

Pro su parte, Kimberly Flores fue interrogada respecto de la polémica en la que se encuentra envuelto su esposo, a lo que respondió que prefiere abstenerse de opinar, pues, su marido también ha sido respetuoso con el pasado de ella y su respectiva expareja y padre de dos de sus hijos. En ese sentido, la modelo guatemalteca prefiere no cruzar esa línea: “Es una línea muy delicada que él (Edwin) debe cuidar”, asimismo, le reiteró su apoyo al cantante.

Edwin Luna y Kimberly Flores tienen cinco hijos. La modelo tiene dos hijos de su anterior relación, mientras que, el cantante mexicano tiene a su hijo mayor, de matrimonio con Erika Monclova y otra niña. La pareja solo tiene un hijo en común.

Kimberly Flores reaccionó a la polémica entre su marido y su exesposa. / Instagram: kimfloresgz

