Edwin Luna no ha podido hablar con su hijo por culpa de los conflictos que tiene con su exesposa

Erica Monclova acusó a Edwin Luna de ser un padre ausente con su hijo, el cantante la desmintió en redes.

Edwin Luna reconoce que no ha podido comunicarse con su hijo mayor, quien recientemente perdió su abuela, debido a la fuerte polémica de dimes y diretes que enfrenta con su exesposa, Erika Monclova.

“No he hablado, porque mantengo muy bien la línea, me mantengo al margen, porque creo que después se desvía todo lo demás yo lo único que he dicho es lo que han dicho en mi video, me han atacado infinidad de veces, no la mamá de mi hijo, sino infinidad de personas”, comentó.

Cabe recordar que Erika Monclova acusó a Edwin Luna de ser un padre ausente que no cumple con sus obligaciones, ante esto el líder de La Trakalosa se defendió y desmintió a la primera esposa, asegurando que si él ha mantenido distancia es por los conflictos con la madre de su hijo.

“Nunca me he defendido, esta vez lo hice porque mi hijo está de por medio, pero es todo lo que voy a decir”, dijo Edwin Luna en entrevista a ‘Hoy’.

Sin embargo, el cantante, quien está casado con Kimberly Flores, reiteró que independientemente de los problemas que existen con Erica Monclova, su hijo podrá contar con él siempre.

Edwin Luna, líder de la Trakalosa de Monterrey, se ha convertido un cantante muy popular gracias a la música norteña. / Facebook: Edwin Luna

“Mi hijo sabe que aquí va estar su papá, el día que quiera venir, estar conmigo apapacharlo, aquí va estar su papá”, comentó Edwin Luna.

Exesposa de Edwin Luna exhibe que el cantante es un extraño para su hijo

Erika Monclova compartió en sus redes sociales un video en el que su hijo le comentó entre lágrimas que lloró cuando estaba con el cantante porque la extrañaba y olvidó su teléfono.

“Es que como no lo veo en años, no me gusta pedirle el teléfono a mi papá, es como un extraño para mí, no le tengo tanta confianza, aunque sea mi papá él no me crio”, expresó el pequeño.