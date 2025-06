Exesposa de Alex, detenido por trata de personas, desmiente poliamor: “Habían muchas cosas que no se veían”

El lunes 2 de junio, Alex, el ‘rey’ del contenido exclusivo, fue vinculado a proceso luego de ser detenido el 28 de mayo en Puerto Vallarta, Jalisco, y vinculado a proceso por el delito de trata de personas por supuestamente grabar contenido explícito de una menor de edad. Desde entonces, algunas de las parejas del productor se han pronunciado y manifestado su tristeza y preocupación por la situación de Alex.

No obstante, Mía Cortés, una de las exparejas más importantes de Alejandro N, acaba de romper el silencio y reveló la verdad tras su relación ‘poliamorosa’ con el creador de contenido: “Habían cosas que no se veían”. ¿Qué dijo?

¿Por qué fue detenido Alex, rey del contenido exclusivo?

Alejandro ‘N’ conocido por ser productor de cine de contenido explícito, fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, el pasado 28 de mayo luego de ser denunciado por los padres de una menor de 16 años. Según los primeros reportes, Alex habría manipulado a la chica para participar en grabaciones de contenido explícito que se difundieron posteriormente sin su consentimiento.

Además, Alejandro ‘N’, también fue acusado por el delito de trata de personas, pues se dijo que el creador de contenido habría obtenido beneficios económicos de terceros a los que ofreció a la menor por cuyos padres fue denunciado.

El operativo de detención realizado por la Policía de Investigación, se confiscaron dispositivos electrónicos, cámaras y material audiovisual que se incluyeron como evidencias en la carpeta de investigación de Alex. Por otro lado, sus cuentas oficiales de redes sociales fueron desactivadas, pues posiblemente también forman parte de la línea de investigación.

Alex Marín detenido / Redes sociales

¿Qué dijo Mía Cortés, exesposa de Alex, rey del contenido exclusivo, tras su detención?

Tras la detención de Alex, ‘rey del contenido exclusivo’, su exesposa Mía Cortés, quien apareció en numerosos contenidos producidos por Alejandro ‘N’, rompió el silencio y expresó su alegría por este hecho, ya que según ella, realmente sufrió durante su tiempo con el productor de cine, famoso por su vida poliamorosa.

En entrevista para el canal de Youtube ‘Madness TV’, Mía reveló la verdad tras la relación ‘poliamorosa’ que sostuvo con Alejandro N y dejó ver que no era lo que parecía:

“Se decía que era un poliamor, pero en realidad no lo era. Era más como para captar de la gente de los medios, y realmente en casa o atrás de cámaras era otra cosa. Eran gritos, eran regaños, eran maltratos, tanto físicos como mentales, emocionales; no nos llevábamos bien”.

Mía señaló que la gente no se daba cuenta de lo que pasaba detrás de cámaras y también destacó la farsa del poliamor: “Cosa que tarde que temprano es una mentira. Te das cuenta que realmente quien te ama no te va a estar compartiendo, te va a aceptar tal y como eres, y no te va a pedir nada más allá de lo que eres, o de lo que tienes para ofrecer”, señaló la actriz.

De igual forma, Mía Cortés señaló que Alex apenas y podía con ella, pero insistió en querer más novias: “Me tenías a mí y pediste una novia. No podías ni conmigo y pediste otra novia y no podías con 2. Pediste ‘otra’, o sea ya eran 3 y no podía con 2 y luego nos tenía a las 3 que era oficialmente. No nos daba atención y quería más novias”.

La exesposa de Alex, confesó que el productor les robó cantidades millonarias a ella y otras novias por el trabajo acordado:

“Que también diga que se quedó con todas mis cosas porque son cosas que no dice, que a todas nos robó. A Yamileth le robó más de 1 millón, a Giselle también le robó más de 2 millones y no se diga a mí todo lo que me robó y es momento que a la fecha no he recibido un peso del divorcio, todo se lo quedó. Yo no le quise aceptar nada porque quería un divorcio tranquilo y rápido”.

Novias de Alex han comenzado a reaccionar a través de sus redes sociales. / Instagram

¿Cuánto tiempo pasará en la cárcel Alex, el ‘rey del contenido exclusivo’, tras ser vinculado a proceso?

A casi una semana de su detención, Alex fue vinculado a proceso, hecho por el que permanecerá en prisión preventiva en tanto sucede el juicio.

La audiencia del productor de cine explícito se llevó a cabo en los juzgados del Centro de Justicia Penal de Jalisco, en Puente Grande, y tuvo una duración de 9 horas. Comenzó a las 12:00 del mediodía y finalizó aproximadamente a las 21:00 horas del lunes 2 de junio.

Cuando la audiencia finalizó, el abogado de la parte acusadora, Alberto Peñaflor Espinosa, señaló su conformidad con la resolución emitida por la jueza Norma Angélica Lomelí Barajas, quien encabeza la 21ª Sala del Primer Distrito en Materia Penal. Además, señaló que el equipo legal se encuentra preparado para dar seguimiento al proceso.

Mediante una publicación en su cuenta de X, la Fiscalía del Estado de Jalisco reveló informó que la resolución a la que se llegó de momento es que Alejandro ‘N’, permanecerá en prisión preventiva durante 2 años mientras se continúa con el proceso.

Durante la audiencia, ni Alejandro ‘N’, ni sus representantes legales dieron declaraciones. De igual manera, tras concluir la misma, los abogados defensores evitaron pronunciarse al respecto con los medios de comunicación.