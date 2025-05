Novias de Alex, detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, rompen el silencio ¿Lo dejan solo? ¡Cerró sus redes!

El conocido creador de contenido y ‘rey’ del contenido exclusivo, Alex, fue detenido en Puerto Vallarta ayer, acusado de delitos relacionados con la trata de personas y la explotación de una menor de edad. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, Alejandro “N”, habría manipulado a una joven de tan solo 16 años para grabar un video, el cual presuntamente difundió sin su consentimiento y vendió para obtener ganancias económicas.

Las autoridades confirmaron que tras una denuncia interpuesta por la familia de la víctima, se inició una carpeta de investigación que derivó en una orden de aprehensión en contra del también influencer. La detención se llevó a cabo sin incidentes, y desde entonces, el caso ha causado revuelo en redes sociales debido a la polémica figura de Alex, conocido por su estilo de vida poliamoroso y la presencia constante de varias mujeres a su lado.

El tema ha generado un intenso debate en plataformas digitales, y mientras algunos celebran su arresto, otros lo defienden. Sin embargo, quienes más han llamado la atención han sido dos de sus novias: Melany Marín e Itzel Olvera, quienes finalmente se pronunciaron tras guardar silencio.

Quiero compartirles una detención muy importante que realizó la @FiscaliaJal: acaban de detener en #PuertoVallarta a un productor de películas pornográficas, quien fue denunciado por trata de personas y explotación sexual en contra de una menor de 16 años de edad.



El detenido,… pic.twitter.com/dCP9HF5dWt — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 28, 2025

Mira: Alex Marín se separó de sus siete novias y ahora busca “socios”; afirma que no les va a “fallar”

¿Qué dijeron Melany Marín e Itzel Olvera, dos de las novias de Alex, de que está preso?

Las mujeres que se presentan públicamente como “novias de Alex” también son creadoras de contenido de plataformas cerradas y han sido parte activa de la promoción del modelo poliamoroso que él presumía. Melany Marín, una de las más conocidas del grupo de Alex, rompió el silencio en una historia de Instagram, para dejar claro el impacto emocional que esta situación ha tenido en ella.

“No sé qué decirles. Me siento muy triste”, fue el mensaje breve, pero contundente, que compartió en su red social, sin dar más detalles sobre el caso legal que enfrenta su novio, Alex.

Por su parte, Itzel Olvera también recurrió a Instagram para expresar su sentir, revelando que ha preferido alejarse de las redes sociales por la carga emocional que implica enfrentar esta situación pública. Olvera lamentó no solo la detención de Alex, sino también la forma en que algunas personas han reaccionado en línea.

“No he publicado nada porque ni ánimos de abrir redes tengo. Hay mucha gente preguntando o burlándose de una situación que a muchas de las personas que queremos a Alex sí nos duele. No tengo mucho qué decir solo que Alex no está solo y tenemos fe que todo va a estar bien”

Por el momento, las autoridades de Jalisco mantienen a Alex bajo custodia, mientras se definen los siguientes pasos legales en su contra. Si se comprueba su participación en la grabación, difusión y venta de material con una menor de edad, podría enfrentar una condena significativa, dado que los delitos en materia de trata de personas y explotación de menores están tipificados como graves.

Lee: Alex Marín protagoniza pelea callejera con fan en Guadalajara

¿Cuánto tiempo podría estar Alex Marín preso? ¿Qué pasa con las redes sociales del influencer?

En México, los delitos como la trata de personas y la explotación sexual, sobre todo cuando hay menores de edad involucrados, se castigan con penas grandes. Si alguien se beneficia de este tipo de delitos puede ir a la cárcel entre 15 y 30 años.

Además, si una persona abusa de un menor, las penas cambian según la edad de la víctima. Por ejemplo, si el menor tiene entre 13 y 17 años, el castigo puede ser de 10 a 14 años de prisión. Pero si la víctima tiene menos de 11 años, la pena puede subir hasta 21 años de cárcel.

La ley también castiga con mayor rigor el uso de plataformas digitales para difundir material de carácter sexual. En particular, si se comprueba que Alex obtuvo beneficios económicos a partir de la difusión de dicho contenido, podría aplicarse el Artículo 15 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Este artículo establece penas de 5 a 15 años de prisión, además de multas económicas, para quienes comercien, distribuyan o se beneficien de la circulación de imágenes, grabaciones o cualquier otro material ya sea real o simulado.

Cabe destacar que hoy jueves 29 de mayo de 2025 las redes sociales de Alex Marín de contenido han sido desactivadas y en cada una de ellas aparece la leyenda de “Esta página no está disponible”. Es posible que las autoridades hayan tomado control de todo el material para sus investigaciones, aunque no se ha informado nada al respecto.