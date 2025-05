Vivian, amiga de Valeria Márquez, expone su verdad ante amenazas tras el trágico asesinato de la influencer

En medio del dolor, la indignación y la incertidumbre que rodea el asesinato de la influencer Valeria Márquez, una nueva voz se alza en busca de justicia y defensa personal. Se trata de Vivian, mejor amiga de Valeria, quien ha sido blanco de señalamientos en redes sociales luego del asesinato de Valeria ocurrido durante una transmisión en vivo desde el salón de belleza de la creadora de contenido.

Vivian, quien en un primer momento optó por cerrar su cuenta de Instagram debido al acoso digital, reapareció en Facebook para romper el silencio y defenderse de los señalamientos.

“Basta con sus amenazas. ¿Por qué seguir amenazándome? Esto no ha sido nada fácil para mí. Yo jamás le haría daño a la persona que estuvo conmigo en todo momento”, escribió en una serie de publicaciones.

Vivian amiga de Valeria denuncia amenazas y difamación / Facebook

¿Qué dice Vivian tras ser tachada de presunta responsable de la muerte de Valeria Márquez?

Vivian dijo que no dará explicaciones y subrayó estar cansada de los mensajes que recibe en los que internautas la amenazam. Además, mencionó que pudiera cambiar algo lo haría.

“Estoy con abogados porque hacen difamación hacia mi persona. Tengan empatía. Después de todo, muchos van a pedirme disculpas por todo el daño que me están haciendo”, expresó en uno de los mensajes más fuertes que compartió, en los que se percibe su desesperación.

Vivian dejó claro que no tiene ningún tipo de responsabilidad en los hechos y lamentó profundamente que se cuestione el cariño que tenía por su amiga: “Yo jamás quise ser ella. Siempre le mandaba detalles, estuviera o no en live. Quizá es el destino que pone todo esto de una manera horrible. Ahora mi pregunta es: ¿si ustedes estuvieran en mi lugar? Ser inocente y solo recibir ataques sin saber absolutamente nada… ¿cómo estarían? ¡Déjenme en paz! Yo no sé nada, yo no tengo la culpa de nada”.

Vivian recuerda a su amiga con video juntas

Con un tono cada vez más desesperado, la joven reveló que ya no tiene intención de seguir dando explicaciones y que confía en que el tiempo y las investigaciones pondrán todo en su lugar. “Ahora mi mejor amiga no está para que les diga la verdad de todo. Sé que se llegará con el culpable”.

A pesar del odio que ha recibido en redes, Vivian también ha utilizado su espacio para recordar a Valeria con amor. En una emotiva publicación, compartió un video en el que ambas aparecen bailando juntas, mostrando la complicidad que las unía. “Mi doble por siempre y para siempre. Solo tú y yo sabíamos lo que nos queríamos y que la envidia NUNCA ESTUVO”, escribió, haciendo alusión a los comentarios que han surgido sobre una supuesta rivalidad entre ambas.

¿Quién es Vivian, amiga de Valeria Márquez?

Vivian es una joven mexicana que ha sido señalada en redes sociales y medios de comunicación como una de las personas más cercanas a Valeria Márquez, la influencer asesinada el pasado 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, mientras hacía una transmisión en vivo desde su salón de belleza.

Desde el trágico suceso, Vivian ha estado en el ojo público debido a teorías y comentarios que circulan en internet. Algunas personas la han vinculado con el crimen, ya que Valeria mencionó durante su transmisión que su amiga le pidió que esperara para recibir un obsequio. No obstante, hasta ahora no existe ninguna prueba concreta que sustente estas acusaciones. La Fiscalía de Jalisco ha confirmado que no hay ninguna persona formalmente acusada por el asesinato y que el caso sigue en investigación bajo el protocolo de feminicidio.

