Muere influencer y activista a los 22 años: luchaba con extraña enfermedad desde niña

El mundo digital está de luto, ya que se confirmó la muerte de una querida influencer y activista brasileña ligada al circuito del rodeo, a los 22 años de edad. Conocida como la ‘Reina del rodeo’, compartía diariamente en redes sociales cómo era su vida después de haber sido diagnosticada con una extraña enfermedad desde que era niña. Este viernes se dio a conocer la lamentable noticia de que murió Camikla Trevisol.

¿Quién es la influencer y activista brasileña que murió tras luchar con extraña enfermedad?

Camila Trevisol, influencer, activista y figura destacada del circuito del rodeo, murió a los 22 años tras una larga y valiente lucha contra el sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer óseo.

Con más de 30 mil seguidores en Instagram, su perfil se convirtió en un refugio emocional tanto para ella como para quienes la seguían. A través de videos, mensajes y fotografías, documentó con franqueza su vida con la enfermedad, rompiendo silencios, derribando estigmas y brindando visibilidad a una dolencia poco conocida.

La noticia de su fallecimiento ha generado una oleada de mensajes de cariño, respeto y admiración en redes sociales. Amigos, seguidores, figuras del mundo del rodeo y hasta profesionales de la salud han rendido tributo a Camila, reconociendo su papel como embajadora involuntaria de una enfermedad rara y devastadora.

Camila Trevisol / Redes sociales

Camila Trevisol, la influencer que documentó su lucha contra el ‘sarcoma de Ewing’ hasta la muerte

Su batalla contra el cáncer comenzó mucho antes de su diagnóstico más reciente. En 2016, cuando apenas tenía 13 años, recibió un fuerte balonazo en la pierna mientras jugaba fútbol. El dolor no cesó y, tras someterse a una serie de estudios médicos, se le detectó una neoplasia maligna en el fémur. Comenzó entonces su primer tratamiento de quimioterapia. Fue un proceso difícil, pero Camila salió adelante, y en septiembre de 2017 fue declarada libre de cáncer.

Durante varios años, la joven vivió con normalidad y se involucró de lleno en su gran pasión: el rodeo. Allí se ganó el apodo de “Reina del rodeo”, convirtiéndose en una figura reconocida en este circuito tradicional brasileño.

Sin embargo, en 2023, un nuevo dolor en el cuello y la espalda encendió las alarmas. Las pruebas médicas revelaron un diagnóstico devastador: sarcoma de Ewing, un agresivo cáncer óseo que suele afectar a niños y jóvenes adultos. A diferencia del anterior, este tumor se presentó con una progresión rápida y demandó tratamientos aún más complejos.

Camila Trevisol muerte / Redes sociales

¿Qué contenido hacía la influencer brasileña Camila Trevisol en redes sociales?

Lejos de rendirse, Camila decidió convertir su perfil de Instagram en una plataforma de concienciación. En un mundo donde la imagen suele primar sobre la realidad, ella optó por mostrar con crudeza y sensibilidad la verdad de su enfermedad. Publicó desde sesiones de quimioterapia hasta reflexiones íntimas sobre el dolor, el miedo y la esperanza.

“Yo ya he cumplido mi papel aquí en la Tierra”, dejó escrito en una carta que su familia publicó tras su fallecimiento. “Mi función fue inspirar a los demás e influenciarles sobre la vida, que hay que disfrutar cada momento sin importar lo que estés pasando”.

La influencer quiso que su cuenta permaneciera abierta como un legado digital. Allí, sus seguidores pueden encontrar no solo una historia de enfermedad, sino de valentía, amor, espiritualidad y aceptación. “No piensen que fue porque no tuve la fuerza y el coraje para luchar. Dios me quiso con él y sé que mi legado siempre será recordado”, concluyó en su mensaje de despedida.

Camila Trevisol no solo fue una influencer de contenido, sino de emociones, esperanza y verdad. Su voz, aunque silenciada físicamente, continuará resonando en cada rincón digital donde dejó huella.

