Muere influencer de 21 años, tras perder batalla contra el cáncer

Dominique McShain, joven influencer de TikTok murió a los 21 años tras perder una batalla contra el cáncer. La enfermedad le fue diagnosticada el año pasado, cuando aún cursaba sus estudios universitarios.

Dominique McShain murió tras perder batalla contra el cáncer / Captura de pantalla de ig: @dominiquemcshain

Las últimas palabras de Dominique McShain

El medio ‘People’ confirmó el fallecimiento de la joven Dominique McShain, luego de que anunciara en su último post de Instagram, realizado el 6 de abril, que el cáncer colorrectal que padecía había avanzado demasiado y su esperanza de vida era de pocas semanas, si no es que de días solamente.

La influencer explicó que su hígado estaba fallando al punto de tener ictericia, o sea una coloración amarilla en los ojos y la piel derivada de las fallas en el hígado. También agregó que al no poder recibir más quimioterapias, sólo le quedaba ser transferida a cuidados paliativos para calmar su dolor.

Sobre sus últimos días, la joven expresó con optimismo: “Puede que mi vida sea corta, pero de verdad creo que le he sacado hasta la última gota. Me saqué la lotería con una familia que me ama incondicionalmente, amigos que donarían su hígado por mí o harían lo que pudiesen (¡y hasta discutirían de a quién le toca qué!)”.

Dominique McShain publicó su último post el 6 de abril / Captura de pantalla de ig: @dominiquemcshain

¿Quién era Dominique McShain?

Dominique vivía en Nueva Zelanda y estudiaba psicología en la universidad hasta antes de ser diagnosticada con cáncer colorrectal inrreversible en mayo del 2024. La joven contaba con casi 200,000 seguidores en TikTok .

Cuando fue diagnosticada con la enfermedad, decidió dar un giro a su vida y abandonó la universidad para dedicarse a crear conciencia en la red social sobre su padecimiento y ayudar a otras personas a identificar las señales de ese tipo de cáncer y no dejar pasar posibles síntomas.

De esta manera documentó el día a día de su nueva condición, agregando una perspectiva que apelaba al apoyo emocional que muchas veces le hace falta quienes padecen cáncer.

Dominique buscó hacer una diferencia contra el cáncer colorrectal

Dominique mencionó que: “Quise marcar la diferencia y dejar algo detrás y ojalá haya ayudado a la gente”. También habló sobre la recurrencia de este tipo de cáncer en los jóvenes: “Sé que el cáncer del colon se está haciendo más común para la gente joven, así que realmente quería compartir mis síntomas y hacer conciencia”.

El caso de la influencer trae a cuento esta realidad, pues los casos de esta enfermedad en jóvenes han aumentado el doble entre finales de los años 90 y la última década.

Dominique demoró bastante tiempo en ir al hospital por reservas a ser rechazada por su edad. Sin embargo, su caso es prueba de que los síntomas como sangre en las heces, estreñimiento, fatiga crónica y la pérdida de peso no pueden pasar desapercibidos sin importar la edad de quien los padezca.

Familia, amigos y seguidores ya se han despedido de Dominique McShain con tributos en sus redes sociales.