Querido actor de series de televisión es diagnosticado con cáncer colorrectal

James Van Der Beek, reconocido por su papel protagónico en la serie juvenil ‘Dawson’s creek’, ha hecho pública una difícil etapa que enfrenta: un diagnóstico de cáncer colorrectal. En una entrevista exclusiva para revista People, el actor compartió detalles de su experiencia, explicando cómo mantiene una actitud positiva ante este reto que le ha tocado vivir.

James Van Der Beek revela diagnóstico antes de lo planeado

Antes de esta entrevista, Van Der Beek se sintió obligado a hacer el anuncio público en Instagram, debido a que se enteró de que su diagnóstico pronto sería filtrado a otros medios.

Mira: Lola Cortés se sincera sobre su lucha contra el cáncer: “Estoy aterrada”

James Van Der Beek / Instagram: @vanderjames

“No hay un libro de jugadas para anunciar estas cosas, pero había planeado hablar largo y tendido sobre ello con la revista People en algún momento cercano... para concienciar y contar mi historia en mis propios términos. Pero ese plan tuvo que ser alterado esta mañana temprano cuando me informaron de que un tabloide iba a publicar la noticia”. James Van Der Beek

James Van Der Beek muestra optimismo en su tratamiento

A pesar de la gravedad de la situación, Van Der Beek está decidido a enfrentar esta etapa con optimismo y fortaleza. “Hay razones para ser optimista y me siento bien”, expresó. Actualmente, el actor se encuentra en tratamiento, enfocándose más que nunca en su salud y en mantener una actitud positiva.

“Hasta ahora, he estado lidiando con esto en privado, recibiendo tratamiento y enfocándome en mi salud con más dedicación que nunca. Me siento en un buen lugar y con fuerzas. Ha sido toda una experiencia, y contaré más cuando esté listo”, escribió Van Der Beek, quien también se disculpó con sus seres queridos por no poder compartirles la noticia de manera personal.

“Mis disculpas a todas las personas en mi vida a quienes había planeado contarles esto personalmente. Nada de este proceso ha ocurrido en el tiempo que yo habría preferido… Pero seguimos adelante, tomando cada sorpresa como una señal que nos guía hacia un destino más grande de lo que habríamos descubierto sin una intervención divina”, añadió el actor, agradeciendo además el apoyo recibido: “Por favor, sepan que mi familia y yo apreciamos profundamente todo el amor y el apoyo”.

Mira: Actriz de ‘Cuando seas mía’ y ‘Control Z’ regresa al hospital tras diagnóstico de cáncer terminal

James Van Der Beek / Instagram: @vanderjames

James Van Der Beek quiere concientizar a la gente sobre la detección temprana

Consciente de la importancia de la detección temprana, Van Der Beek decidió contar su historia para sensibilizar sobre esta enfermedad e incentivar a las personas a realizar pruebas de manera regular.

En esta línea, participará en el especial de televisión ‘The real full monty’, donde, junto a otras celebridades como Taye Diggs y Chris Jones, se desnudarán para crear conciencia sobre la importancia de los exámenes de detección de cáncer de próstata, testículos y colorrectal.

Sobre este proyecto, Van Der Beek comentó: “Al principio, pensé que solo estaba haciendo un favor a Anthony Anderson, pero a medida que avanzamos, me di cuenta de que esto era mucho más grande que eso”.

Mira: Paulina Mercado reaparece tras cirugía para quitarle tumor cancerígeno; este es su estado de salud, VIDEO

James Van Der Beek dio vida al exnovio de la adolescencia de Robin en How I met your mother. / IMDB

¿Qué es el cáncer colorrectal?

Según la American Cancer Society, el cáncer colorrectal es una enfermedad que se origina en el colon o el recto, ambas partes finales del sistema digestivo. Este tipo de cáncer comienza generalmente como un crecimiento llamado pólipo en el revestimiento interno del colon o recto. Con el tiempo, algunos pólipos pueden convertirse en cáncer, invadiendo otras partes del intestino y, eventualmente, extendiéndose a otros órganos si no se trata.

La detección temprana es clave, ya que aumenta significativamente las probabilidades de tratamiento exitoso. Para reducir el riesgo, se recomienda realizar exámenes de detección a partir de los 45 años, especialmente para quienes tienen antecedentes familiares.