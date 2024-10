Lola Cortés se sincera sobre su lucha contra el cáncer: “Estoy aterrada”

En octubre de 2023, la actriz y cantante Lola Cortés sorprendió a sus seguidores al compartir públicamente que se sometió a una doble mastectomía tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

Aunque ya logró erradicar la enfermedad de su cuerpo, el proceso emocional y psicológico ha sido difícil, y recientemente reveló en una entrevista que ha tenido que recurrir a terapia para sobrellevar el impacto de la enfermedad en su salud mental.

“Regresé a la terapia y le digo a la psiquiatra: ‘tengo un problema muy grave’, porque llevo dos meses en los que todo lo relaciono con el cáncer”, confesó Cortés durante una entrevista en el programa Venga la Alegría. A pesar de estar en remisión, los temores sobre el futuro la han llevado a experimentar episodios de ansiedad e insomnio.

Lola Cortés posando para la cámara seria / Instagram: @soylolacortes

Lola Cortés continúa luchando contra el cáncer

Lola Cortés, conocida por su franqueza y talento en el escenario, ha sido abierta sobre el miedo que siente desde que fue diagnosticada.

Aunque su lucha física contra el cáncer parece haber concluido, la actriz continúa enfrentando un proceso emocional complejo.

“Ahorita estoy viendo por todas partes que hay cáncer, y que la gente está falleciendo. Estoy aterrada. Me estoy agarrando de donde puedo; no estoy pudiendo dormir”, confesó.

La actriz, que recientemente concluyó su participación como juez en el reality show La academia, explicó que la presión emocional y mental ha sido abrumadora, llevándola a buscar ayuda psicológica.

Lola Cortés tiene determinación para seguir adelante

Cortés también reveló que su psiquiatra la ha ayudado a entender que está viviendo un proceso de duelo por dos razones.

“Un duelo es el de mi madre, que no he podido liberar y el otro es por la persona que era antes del cáncer”, explicó. “Ya no está. Tengo que aprender a vivir con la persona que soy ahora”, añadió.

A pesar de estos desafíos, Lola asegura que se siente con mucha salud y determinación para seguir adelante.

“Estoy con mucha salud, con muchos sueños y muchas ganas de hacer muchas cosas”, compartió. Su valentía y honestidad sobre su batalla contra el cáncer han resonado profundamente con sus seguidores, quienes han expresado su apoyo a la actriz en las redes sociales.

Lola se encuentra en remisión, pero todavía le faltan cuatro años para completar el proceso y sentirse completamente libre de la enfermedad. A pesar de los temores, la actriz sigue adelante, decidida a aprovechar cada día y a cumplir con sus metas profesionales y personales.

La exjueza de ‘La academia’ ha demostrado ser una mujer fuerte y valiente, enfrentándose no solo a una dura batalla física contra el cáncer, sino también a las secuelas emocionales que esta enfermedad deja. Su testimonio es un recordatorio de que la lucha contra el cáncer no termina con el tratamiento médico, sino que también incluye un proceso de sanación emocional.

