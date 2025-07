Querida influencer revela que fue diagnosticada con cáncer de mama y comparte su angustia: “Hay miedo”

Cristina Bravo, madre e integrante de la famosa familia creadora de contenido “Los chicaneros”, conmovió a sus millones de seguidores al revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. La noticia fue compartida a través de un emotivo video publicado en las redes sociales del popular clan colombiano, donde Cristina apareció conmovida, pero llena de fuerza.

“Me detectaron unas masas en el seno izquierdo, y después de varios exámenes y una cirugía, me confirmaron el diagnóstico”, explicó la influencer, entre lágrimas.

Afortunadamente, la cirugía fue exitosa y logró extirpar la zona comprometida. Sin embargo, el camino no ha terminado, pues Bravo deberá someterse a tratamiento como parte de su recuperación.

Desde su hogar en Orlando, Florida, donde reside junto a su esposo Nelson y sus hijos Nicolás y Antonia, Cristina explicó que el diagnóstico llegó tras detectar una masa sospechosa en una revisión médica. Al realizar estudios más profundos, los médicos decidieron operarla para asegurarse del origen del problema. Fue entonces cuando confirmaron que se trataba de un cáncer en etapa 1, lo que representa una esperanza importante dentro del difícil proceso que enfrentará.

Cristina Bravo, mamá de “Los chicaneros” revela que tiene cáncer de mama. / Facebook: Los chicaneros

¿Qué dijo la mamá de “Los Chicaneros” sobre su cáncer?

“Yo quería prepararme para explicarles a ustedes lo que está pasando conmigo. Me diagnosticaron cáncer en etapa 1, en la etapa inicial. Me hicieron una cirugía y me sacaron el cáncer que tenía. Pero ahora, debo iniciar un tratamiento para prevención. Vamos a hacer radioterapia y terapia oral. Hay miedo de la vida, de la incertidumbre, también hay gratitud porque en medio de todo pudimos encontrar este cáncer en una etapa inicial”, confesó Cristina.

El video generó miles de reacciones entre seguidores y creadores de contenido que siguen de cerca el día a día de esta familia, conocida por su humor blanco, sus mensajes positivos y su fuerte vínculo familiar. Cristina, además de ser una figura clave en los sketches que producen “Los chicaneros”, se ha convertido en un símbolo de ternura.

Al final de su mensaje, la influencer aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres que la siguen: “Gracias por tanto amor. Les pido que se cuiden, que escuchen su cuerpo, que no dejen pasar los chequeos médicos. Esto me tocó a mí, pero puede pasarle a cualquiera. Detectarlo a tiempo me salvó la vida”.

Cristina Bravo no solo enfrentará esta batalla con el respaldo médico adecuado, sino también con el amor incondicional de su familia.

¿Qué tratamiento recibirá Cristina Bravo tras su diagnóstico de cáncer?

Cristina Bravo, madre del influencer Nicolás Botero e integrante del popular grupo digital “Los chicaneros”, reveló que tras ser diagnosticada con cáncer de mama en etapa 1, deberá someterse a un tratamiento preventivo para evitar que la enfermedad regrese.

Luego de una cirugía exitosa en la que le extirparon las masas detectadas en su seno izquierdo, Cristina explicó en un emotivo video que ahora comenzará con radioterapia y una terapia oral preventiva. Este tratamiento tiene como objetivo eliminar cualquier posible célula cancerígena residual y reducir el riesgo de una recaída.

¿Quiénes son “Los chicaneros”? La familia colombiana viral en TikTok e Instagram

“Los chicaneros” son una familia colombiana que se ha convertido en sensación en redes sociales gracias a su contenido digital, donde recrean situaciones típicas de una familia latina.

Integrada por Nelson Botero, Cristina Bravo y sus hijos Nicolás y Antonia, esta familia originaria de Cali vive en Orlando, Florida, desde donde producen videos que retratan con gracia las situaciones comunes de la vida latina en el extranjero.

Con millones de seguidores en TikTok, YouTube e Instagram, su autenticidad y carisma les han valido premios como los Eliot Awards y un lugar en la lista Top Creators 2024 de Forbes Colombia. El nombre “Chicaneros” juega con el término colombiano “chicanear”, que significa presumir o aparentar, algo que ellos usan como sátira para conectar con su audiencia. Su estilo familiar, lleno de valores y humor blanco, los ha posicionado como referentes del entretenimiento en redes.

