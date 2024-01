Jimena Pérez, “la Choco” se quiebra al recordar cómo le dijo a su hijos que tenía cáncer

Hace dos meses Jimena Pérez, mejor conocida como “la Choco”, compartió en sus redes sociales que venció su batalla contra el cáncer de mama. La conductora abrió su corazón tras superar su diagnóstico y recordó cómo fue que les dijo a sus hijos que tenía cáncer.

Fue en una entrevista que le dio a Pati Chapoy, que la presentadora contó cómo fue que le dieron el diagnóstico y cómo se los contó a sus hijos, una situación que sin duda no fue nada fácil.

La presentadora mencionó que sintió una bolita en el seno, por lo que llamó a su médico en México quien le pidió viajar desde España para realizarse los estudios pertinentes. Luego de un par de semanas, recibió la impactante noticia de que tenía cáncer de mama.

“En Pascua hacemos un zoom con el doctor y me dice que sí tengo cáncer. Ahí no me quebré tanto, porque yo ya medio lo presentía, pero me dice el doctor “sí tienes cáncer, pero no es un cáncer común”, y ahí me rompí”.