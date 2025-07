Alex Bisogno confiesa que cayó en depresión y que su papá casi muere ¿por culpa de Pati Chapoy?

A cinco meses del fallecimiento de Daniel Bisogno, su familia sigue envuelta en la polémica. Aunque el conductor de Ventaneando ya no está, su nombre continúa generando controversia, y ahora es su hermano, Alex Bisogno, quien decidió hablar de frente sobre los conflictos que enfrentó con la periodista, Pati Chapoy.

Todo estalló cuando, tras la muerte de Daniel, comenzó a circular un comunicado donde se mencionaba una supuesta disputa por su herencia. Alex confirmó que habría un proceso legal contra Cristina Riva Palacio, ex de Daniel y madre de su hija, debido a que los bienes, según él, estaban destinados exclusivamente para la menor. Esta situación incomodó visiblemente a Pati Chapoy, quien desde su programa de televisión le lanzó duras palabras.

En pleno programa en vivo, Chapoy le pidió públicamente que dejara de “crear descontentos” y lo acusó de meterse donde no le correspondía:

Aunque el conflicto escaló rápido y con fuerza, Alex Bisogno reveló recientemente que el enfrentamiento con Pati Chapoy ya terminó. Durante un encuentro con la prensa, aseguró que ambos se ofrecieron disculpas, reconociendo que en medio del dolor se dijeron cosas que no debieron haberse dicho.

“Cuando pasa una tragedia como la que vivimos, los sentimientos están a flor de piel… Sí es importante decirlo: de la otra parte ya se me pidió disculpas de todo lo que se dijo, incluso en. Al final, los dos dijimos cosas que no debimos haber dicho”

También señaló que él le pidió disculpas: “Sí es importante decirlo, de la otra parte ya se me pidió disculpas de todo lo que se dijo, incluso en ‘Ventaneando’… Al final, los dos dijimos cosas que no debimos haber dicho, pero era por la situación que estábamos viviendo y de este lado igual yo también pedí disculpas”., subrayó.

Por ahora, Alex Bisogno se mantiene firme en su intención de honrar la memoria de su hermano, defender su apellido y evitar más confrontaciones. Sin embargo, no deja de señalar que la exposición mediática que sufrió su familia dejó secuelas que aún hoy resienten, especialmente su padre.

Lejos de quedarse callado, Alex Bisogno aseguró que las declaraciones de Pati Chapoy lo afectaron profundamente a nivel emocional, familiar y laboral. En entrevista con Marco Antonio Silva, confesó que su familia fue golpeada por rumores y que incluso su padre se vio gravemente afectado por lo que se dijo al aire en un programa nacional.

Alex Bisogno

“Ahora me río, pero en su momento lloré mucho. Caí en una depresión. Fue el tiro de gracia para toda la familia… ¿Cómo es posible que me diga: ‘Preocúpate por tu papá’ y estén diciendo eso a nivel nacional? Mi papá vio eso y casi se me muere”.