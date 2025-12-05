Hermano de Daniel Bisogno estalla y promete defender a su sobrina: ¿Qué le pasó a la hija del Muñeco?

La familia Bisogno se prepara para vivir una Noche Buena especialmente dolorosa. Será la primera Navidad sin la presencia física de Daniel Bisogno, quien falleció en febrero pasado y cuya ausencia sigue marcando profundamente a sus seres queridos. Su hermano, Alex Bisogno, habló ante los medios sobre cómo enfrentan estas fechas, recordando que Daniel solía ser el motor que mantenía unida a la familia durante las celebraciones. Entre recuerdos y procesos legales que continúan abiertos, Alex también reveló que la relación con su sobrina, hija del conductor, se ha fracturado al grado de no poder verla desde hace tiempo.

¿Cómo vive la familia de Daniel Bisogno su primera Navidad sin él?

Alex Bisogno compartió en un encuentro con la prensa que estas fechas han sido especialmente complicadas, pues, el conductor, Daniel Bisogno solía ser quien organizaba y animaba las reuniones navideñas. Recordó que el conductor siempre preguntaba en familia qué platillos llevaría cada quien y se ofrecía a preparar el tradicional bacalao. La ausencia, dijo, se siente todos los días, pero se vuelve más intensa conforme se acercan celebraciones que siempre compartieron juntos.

El proceso de duelo también ha sido difícil para don Concho Bisogno, padre del conductor. De acuerdo con Alex, aunque ha mostrado mejoría emocional, sigue enfrentando un dolor profundo. La pérdida de su hijo ha sido un golpe que, según relató, sigue siendo complicado de asimilar. La familia continúa adaptándose a una nueva dinámica marcada por la partida del también actor y conductor de espectáculos.

“La primera Navidad sin Daniel, sí, es muy difícil, tan solo pensarlo. Él era un pilar de la familia… siempre era la persona que estaba diciendo: ‘Oye ¿dónde nos vamos a ver? ¿Y qué vas a llevar? Yo hago el bacalao’” Alex Bisogno

¿Qué dice Alex Bisogno sobre el apoyo económico y el proceso legal tras la muerte de Daniel Bisogno?

Alex Bisogno reveló que el apoyo económico prometido para su padre aún no ha llegado. Explicó que no han recibido ningún recurso y que el proceso legal continúa en curso, sin avances concretos. De acuerdo con su testimonio, el juicio podría extenderse por años, por lo que la familia permanece a la espera de resoluciones que definan el manejo de los bienes y responsabilidades que quedaron tras el fallecimiento de Daniel.

El hermano del conductor también aseguró que desde los primeros días posteriores a la muerte de Daniel surgieron discusiones sobre el futuro de los bienes, incluyendo la casa del Pedregal. Señaló que le informaron que podría ser necesaria una venta, situación que consideró contraria a los deseos que, según él, tenía Daniel respecto a la seguridad de su hija. Aunque no profundizó en detalles legales, insistió en que defenderá lo que considera decisiones que deben tomarse pensando en el bienestar de su sobrina.

“Todos hemos sufrido muchísimo, pero creo que mi papá más. Yo perdí a mi madre, perdí a mi hermano, pero dicen que el dolor más fuerte es el de perder un hijo. Obviamente no se acostumbra a la ausencia de Daniel... El juicio sigue su camino. No hay nada en concreto, nada definido. Esto puede durar años” Alex Bisogno

¿Por qué hay distanciamiento entre Alex Bisogno y su sobrina, la hija de Daniel Bisogno?

Uno de los temas más sensibles para Alex Bisogno es la separación de su sobrina. Declaró que su familia sí tiene contacto con ella, pero él no. Explicó que recibió la indicación de evitar ofrecer entrevistas si deseaba mantener el vínculo con su sobrina, condición que no aceptó, pues considera que hablar ante los medios es su forma de exponer las situaciones que atraviesa.

Según su relato, esta postura generó que su excuñada, Cristina Riva Palacio, estableciera límites que le impiden ver a la hija de Daniel Bisogno. Alex indicó que no se ha alejado por decisión propia, sino como consecuencia de estas restricciones. Incluso, afirmó que esta entrevista podría significarle un nuevo periodo sin poder convivir con la menor.

También señaló que existen decisiones sobre los bienes de Daniel que se estarían tomando sin considerar que su hija es la heredera, por lo que aseguró que defenderá lo que corresponda a su sobrina hasta que ella alcance la mayoría de edad. Reiteró que su interés es proteger lo que, sostiene, su hermano habría querido para ella.

Antes de finalizar, Alex envió un mensaje directo a la hija de Daniel Bisogno: dijo que la ama profundamente y que espera reencontrarse con ella cuando sea posible.

“Porque a mí el segundo día de que murió Daniel me llegan a decir: ‘Oye, vamos a tener que vender la casa del Pedregal, porque esto.’ No, no, no, espérame, Daniel no quería eso. Hasta que la niña tenga 18 años y ya que ella haga lo que quiera con su dinero. Pero ya están tomando decisiones por ella. No, eso no está padre. Y eso lo voy a defender hasta sus últimas consecuencias.” Alex Bisogno

