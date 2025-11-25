Daniel Bisogno: Su exnovio revela proyecto secreto del Muñeco, ¡tiene videos privados de él! ¿Los publica?

Charly Moreno, quien fue la última pareja de Daniel Bisogno, inició un proyecto en memoria de quien fuera el gran amor de su vida. Se trata de una serie de videos que, de acuerdo con el modelo, mostrarán momentos inéditos del conductor, quien en vida planeaba dar a conocer esas imágenes a través de sus redes sociales para compartirlas con sus seguidores.

Charly Moreno “En mis redes sociales estoy subiendo pequeños fragmentos de videos que formaban parte de un proyecto que teníamos para, precisamente, sus redes. Lo planeamos con mucho cariño, pero ya no pudo ver nunca la luz. Son videos que le grababa detrás de cámaras cuando íbamos a eventos para posteriormente hacer pequeños blogs”.

Daniel Bisogno y Charly Moreno / Redes sociales

¿Qué dijo Charly Moreno sobre cumplir el proyecto que Daniel Bisogno dejó pendiente?

Daniel Bisogno perdió la vida en febrero pasado, tras enfrentar diversas complicaciones de salud relacionadas con el hígado. Charly ha logrado salir adelante ante esta dolorosa situación. Para él, este proyecto, que los tenía tan emocionados a ambos, es una manera de mantener vivo el recuerdo del actor, quien participó en obras de teatro como A oscuras me da risa, El Tenorio cómico y Lagunilla mi barrio.

“Cuando él ya se sintiera bien física y mentalmente, en todos los aspectos, le íbamos a dar duro a sus redes sociales: Instagram, TikTok. Daniel quería contar historias, anécdotas de su vida, con sus amigos, todo lo que había vivido. Sus momentos más divertidos. Todo ese material yo lo tengo”.

Te puede interesar: ¿Daniel Bisogno y Charly Moreno se iban a casar? Supuesto novio del conductor revela que le dio un anillo

Charly Moreno, supuesto novio de Daniel Bisogno. / Redes sociales

¿Qué tipo de videos inéditos de Daniel Bisogno podrán verse en redes sociales?

Charly Moreno nos contó algo de lo que podremos ver en este proyecto, con el cual rinde tributo a quien fue presentador del programa Ventaneando: “Tengo (videos) de cuando fue a ver a su prima Angélica Vale y a su tía Angélica María, cuando Niurka estuvo en Lagunilla mi barrio. La gente podrá ver momentos inéditos. Lo hago como homenaje a él y para que no me quede yo con los videos en mi teléfono. Ya verán muchos más”.

El también influencer nos dijo que, tras el golpe de dolor que sufrió por la muerte del presentador, ha logrado salir adelante. “Sé que a Daniel le gustaría mucho verme feliz, continuando con mi vida, pero siempre recordándolo. Obvio he seguido teniendo bajones emocionales, pero mi familia ha estado conmigo”.

Daniel Bisogno, videos inéditos.

¿Cómo ha enfrentado Charly Moreno la muerte de Daniel Bisogno?

Después de que perdió a su gran amor, Charly Moreno considera que todavía es pronto para rehacer su vida en lo sentimental: “Por el momento, no me interesa. Primero quiero recuperar mi vida”.

El joven era muy cercano a la hija del conductor y nos manifestó que le gustaría seguir en contacto con la menor. “Estaría muy bien, muy padre. No he podido verla desde el homenaje que le hicieron en el teatro (un día después de la muerte de Daniel)”.

Te puede interesar: ¿Charly Moreno, presunto novio de Daniel Bisogno, estrena romance? Publica misteriosas fotos

Daniel y Charly mantuvieron una relación por 2 años, que duró hasta la muerte del conductor. / Alejandro Isunza

¿Qué dijo Charly Moreno sobre Cristina Riva Palacio y la relación que tenía con Daniel Bisogno?

Charly Moreno nos sorprendió al revelarnos que tuvo contacto con la exesposa del ‘Muñe’, Cristina Riva Palacio: “Me llegó un recado de ella. Me agradeció cómo me porté en esta situación. Siempre nos llevamos bien. Convivimos cuando él estaba en el hospital. Si ella llegara a ver esta entrevista, le deseo lo mejor”.

Defiende a Cristina de quienes dicen que Daniel no confiaba en ella:

“Para nada, cero, era la mamá de su hija”. Charly Moreno

Profesionalmente, Charly también ha seguido su propio camino y le gustaría ser actor. “Trabajo para marcas, talento para publicidad. Ahí vamos poco a poco. Quiero crecer mucho en redes sociales, y les cuento que también me interesa la actuación”.

Mira: Ventaneando confirma que conductor de Hoy reemplazará a Daniel Bisogno en este importante proyecto

Charly nos contó que se llevaba bien con Cristina Riva Palacio y que ella le agradeció cómo se portó cuando Daniel estaba enfermo. / TV Notas

¿Quién es Charly Moreno, la última pareja de Daniel Bisogno?

Es influencer. Le gusta compartir su vida personal, eventos y viajes.

También se dedica a la planificación de eventos sociales, orientado a marcas de ropa y hoteles.

Cuenta con 12 mil 600 seguidores en Instagram.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .