Exesposa de Daniel Bisogno publica fuerte mensaje del ‘Muñeco’ en medio de disputa por la herencia

En medio de la disputa por la herencia de Daniel Bisogno, su ex, Cristina Riva Palacio reapareció en redes sociales con un fuerte mensaje sobre el conductor de ‘Ventaneando’.

El tema de los bienes que dejó Daniel Bisogno para su hija con Cristina Riva Palacio ha causado total controversia. Esto por las declaraciones de Alex Bisogno con respecto a que se cumpla la última voluntad del ‘Muñe’, luego de que su hermano murió intestado.

Ante dicha situación, Riva Palacio no se ha pronunciado. Sin embargo, su última publicación no pasó desapercibida en las redes sociales. ¿Habló sobre la disputa legal por la herencia de Daniel Bisogno?

Cristina Riva Palacio reapareció en redes sociales y felicitó a Daniel Bisogno por el día del padre / Redes sociales

¿Qué mensaje envió Cristina Riva Palacio en medio de la disputa por la herencia de Daniel Bisogno?

Luego de que Alex Bisogno, hermano de Daniel, declaró que, no busca beneficiarse y solo desea que se respeten los deseos que el conductor dijo sobre beneficiar a su hija y a su padre, don Concho, Cristina Riva Palacio reapareció en redes sociales.

Cristina no había hablado acerca de todo el revuelo por los bienes de Daniel de manera pública. No obstante, sí ha utilizado sus redes sociales para dedicarle emotivos mensajes a su ex, tal como lo hizo el día de su cumpleaños.

Ahora, Riva Palacio ocupó su cuenta de Instagram, la cual es privada, y le dedicó un enternecedor mensaje a Daniel Bisogno por el Día del Padre.

Cristina Riva Palacio reapareció en redes sociales y felicitó a Daniel Bisogno por el día del padre / Redes sociales

“Quédate con quien te vea como Michaela veía a su papá”, escribió Cristina.

La ex del periodista acompañó este mensaje con una conmovedora fotografía de Daniel Bisogno con su bebé en brazos.

Sin duda, esta publicación fue celebrada por los seguidores de Cristina Riva Palacio, quienes destacaron que, pese a los conflictos familiares que existieran, ella todavía sostiene un bonito recuerdo de su exesposo.

Cristina Riva Palacio reapareció en redes sociales y felicitó a Daniel Bisogno por el día del padre / Redes sociales

¿Cuál es la disputa legal entre la familia de Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio?

Tras la muerte del conductor Daniel Bisogno, se desató una disputa familiar por su herencia, ya que no dejó testamento.

Su exesposa, Cristina Riva Palacio, inició un juicio intestamentario para proteger los derechos de su hija en común con el conductor.

Por otro lado, su hermano, Alex Bisogno, expresó públicamente su inconformidad con ciertas decisiones de Cristina, como el cambio de cerraduras en la casa y la interrupción de la pensión que Daniel otorgaba a su padre y hermana. Incluso, buscaron una nueva albacea por sospechas de viculo de Riva Palacio por robo.

La situación generó críticas en medios como Ventaneando, donde Pati Chapoy pidió a Alex Bisogno no ventilar el conflicto públicamente, debido a que expondría todos los secretos que sabe del también conductor.