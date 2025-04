Pati Chapoy explota contra Alex B por “crear problemas” por la herencia de Daniel: “Ponte a trabajar”, VIDEO

A casi dos meses desde la trágica muerte de Daniel Bisogno, su hermano, Alex Bisogno, sorprendió a todos al destapar, entre otras cosas, que Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel y madre de su hija, inició un juicio por la herencia del afamado presentador ‘Ventaneando’.

A través de redes sociales, Alex compartió un comunicado revelando no solo que su excuñana inició un juicio testamentario, sino que también se alejó completamente de la familia, por lo que no ha podido tener contacto con su sobrina. También aseguró que ni él o sus allegados saben dónde están las cenizas de Daniel.

“Con todo extrañamiento, queremos comentar que Cristina, la madre de (mi sobrina), ha cortado toda comunicación con nosotros desde hace algunas semanas. Todo comenzó cuando llevé a mi papá para visitar las cenizas de Daniel y nos encontramos con que cambió las llaves de las chapas de su casa. A la fecha, no sabemos dónde están las cenizas ni dónde podemos visitarlas; sobra decir que mi padre está profundamente triste”

Sobre la herencia de su hermano, puntualizó: “Si bien no estamos peleando ninguna herencia que le corresponde a (mi sobrina), como familia velaremos para que dicha herencia se cumpla a cabalidad y que ella sea la verdadera y única beneficiaria de los bienes de Daniel”.

Toda esta situación ha provocado mucho revuelo en redes sociales y, si bien Cristina Riva Palacio aún no se ha pronunciado, Pati Chapoy salió en defensa de la ex de Daniel y arremetió contra Alex Bisogno.

Durante la transmisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, la conductora sostuvo que Alex tiene un interés muy especial en ser quien administre los bienes de Daniel, algo en lo que este último estaría en desacuerdo, pues quería que Cristina, al ser la madre de su hija, desempeñara esta función.

“Yo no sé que estés pensando tú, Alejandro. Me entero de que tienes interés en que tú seas el que administre los bienes de tu hermano. Estás muy equivocado. Eso le corresponde únicamente a su hija y a la mamá de su hija”, reveló.

Aunque dio más detalles, señaló que Alex debería preocuparse en “ponerse a trabajar” y “cuidar de su padre”, en lugar de “crear problemas donde no los hay”.

Pati Chapoy

“Vienes a crear descontentos que no vienen al caso. Tu preocupación en este momento es ponerte a trabajar y ayudar a tu padre. No metas cizañas. No hagas este tipo de documentos. El problema está en tu cabecita. Si te estás dirigiendo como el jefe de la familia, lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y cuidar de tu papá. Eso te corresponde. Tú eres el hijo. Daniel ya se murió. Daniel fue muy generoso contigo”.