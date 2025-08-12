Querida actriz y conductora reaparece tras años de ausencia en la televisión: así luce hoy

Durante más de dos décadas, se consolidó como una actriz y conductora en la televisión mexicana más destacada de la industria. Su carisma, talento y belleza la convirtieron en una de las personalidades más queridas del medio.

Sin embargo, en el punto más alto de su carrera, dicha actriz tomó una decisión inesperada: alejarse por completo del mundo del espectáculo. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, enfocada en su vida personal y lejos del ojo mediático. ¿De quién se trata?

La actriz y conductora Betty Monroe, reaparece en redes sociales

Tras varios años de mantener un perfil bajo y alejada de los reflectores, Betty Monroe volvió a captar la atención del público al reaparecer en redes sociales con una imagen que, rápidamente, se volvió viral. La actriz, recordada por su carisma y belleza en exitosas telenovelas, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram, mostrando parte de un viaje reciente a Seúl, Corea del Sur.

La imagen, en la que aparece acompañada de su familia, despertó una oleada de comentarios entre los fanáticos, quienes no tardaron en expresar su sorpresa por lo bien que luce la exconductora. Desde su última aparición en televisión en 2019, Monroe había estado ausente del radar mediático, lo que hizo de esta publicación un suceso particularmente comentado en plataformas digitales.

Se desconoce si esta reaparición representa un regreso definitivo al medio artístico. Sin embargo, en los comentarios se pudo percibir el cariño del público.

¿Quién es Betty Monroe, actriz y conductora?

Betty Monroe nació en Guadalajara, Jalisco, y comenzó su carrera en la televisión a finales de los años noventa. Rápidamente, se posicionó como una de las actrices y conductoras más queridas del país. En el ámbito de la actuación, destacó en producciones como:

‘El amor no es como lo pintan’,

La hija del jardinero,

Bellezas indomables ,

, Corazón en condominio,

Las Bravo y

Un escenario para amar

Su última participación en una telenovela fue en 2019 con la producción Muy padres.

Pero no solo brilló en las telenovelas. Monroe también tuvo una sólida carrera como conductora de televisión. Participó en programas como:



Tempranito,

Cada mañana,

Gente con chispa,

Para todos,

Segunda oportunidad y

Doble sentido,

Su retiro repentino de la industria generó muchas especulaciones en su momento, aunque ella siempre se mostró discreta respecto a sus razones.

¿Cómo se despidió Betty Monroe de Daniel Bisogno?

Betty Monroe, quien llevaba años alejada del ojo público, también se pronunció en redes sociales y dedicó un emotivo mensaje de despedida a su amigo y excompañero Daniel Bisogno, fallecido el 20 de febrero de 2025.

El 26 del mismo mes, compartió una publicación en TikTok donde subió una foto junto a él, acompañada del mensaje: “Hasta siempre querido amigo #danielbisogno #adios #vuelaalto”, utilizando además un audio con su propia voz.

El gesto conmovió a miles, y su video ha alcanzado más de 440 000 reproducciones. Usuarios de la plataforma expresaron nostalgia, recordando la conexión que ambos compartieron en programas como ‘Tempranito’.

