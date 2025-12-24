Sabine Moussier descubrió a los 30 años que su acta era falsa y que su padre ¡no era alemán!

Antes de convertirse en una de las villanas más reconocidas de las telenovelas mexicanas, Sabine Moussier ya protagonizaba un drama digno de serie documental, pero lejos de los foros. Durante más de tres décadas, la actriz creyó una historia que definió su identidad, su apellido y hasta su origen: que había nacido de un padre alemán desaparecido tras la construcción del muro de Berlín. La verdad, sin embargo, era otra… y la descubriría cuando ya era adulta.

¿Por qué Sabine Moussier creyó durante años que su padre había desaparecido con el muro de Berlín?

Durante gran parte de su vida, Sabine Moussier creció convencida de que su padre biológico era alemán, un maestro que supuestamente desapareció tras la construcción del muro de Berlín. Esa fue la versión que su madre le contó desde pequeña y que ella nunca cuestionó… hasta que algo comenzó a no cuadrar.

La actriz, nacida el 12 de julio de 1966 en Leverkusen, Alemania Occidental, sabía que su llegada al mundo había ocurrido en Europa, pero desconocía los verdaderos motivos detrás de ese nacimiento lejos de México. Años después, descubriría que su embarazo no fue bien visto y que esa situación llevó a su madre a viajar a Alemania para dar a luz.

Fue la propia Sabine quien relató cómo la historia oficial empezó a derrumbarse cuando decidió buscar a ese padre ausente que, según le dijeron, había quedado atrapado por los conflictos políticos de la época.

“Mi mamá se embaraza, la mandan a Alemania porque en ese tiempo no era bien visto (su embarazo) y claro, yo nazco allá. Pero la historia acá era de mi mamá en Alemania y de regreso (a México) me sacan un acta de nacimiento falsa donde yo me llamaba Diana Sabine Kronz Moussier... Yo me enteré a los treinta y tantos años”, contó en el programa Hoy en 2019.

¿Cómo descubrió Sabine Moussier que su acta de nacimiento era falsa?

La búsqueda del supuesto padre alemán llevó a la exparticipante de La casa de los famosos México Sabine Moussier a tocar puertas, pedir ayuda en programas de televisión y remover recuerdos familiares que su madre había intentado mantener enterrados. Incluso recurrió a Talina Fernández en el programa ¿Qué crees?, dedicado a reunir familias separadas.

Esa insistencia fue clave para que, finalmente, su madre confesara la verdad completa: ni su nombre era el correcto ni su padre era alemán.

“Tu papá no se llama Joan Kronz, no eres Diana Sabine Kronz Moussier, tu acta de nacimiento es falsa, todo era falso, tu papá vivía en Lindavista, ahorita no sé donde está, él se llama Francisco Javier Fernández” Sabine Moussier

La confesión cayó como un balde de agua fría. No solo se trataba de una mentira piadosa, sino de una identidad construida sobre documentos falsos, silencios familiares y una historia que jamás existió.

¿Qué consecuencias emocionales tuvo esta revelación en la vida de Sabine Moussier?

La verdad no llegó sola. Con ella vinieron el enojo, el resentimiento y una ruptura emocional con las personas más cercanas a Sabine Moussier. La actriz confesó que guardó rencor no solo hacia su madre, sino también hacia el hombre que la crió como su hija: Rafael Rivero, su padre adoptivo.

Sabine Moussier “Mi papá, el que me cuidó, el que me enseñó a bailar, a manejar, con el que hacía carreritas, él falleció hace un año, Rafa tuvo Alzheimer, me dolió, fue una persona a la que de repente le tuve mucho resentimiento, yo me alejé mucho de él, entonces cuando él murió para mí fue muy fuerte”

La culpa por haberse alejado, sumada a la muerte de quien fue su figura paterna durante años, dejó una herida que tardó tiempo en sanar. Para Sabine, la mentira no solo le robó certezas, también le quitó tiempo emocional con alguien que sí estuvo presente.

¿Sabine Moussier logró reencontrarse con su padre biológico y perdonar a su madre?

Con el paso del tiempo, Sabine Moussier logró hacer lo que parecía imposible: reencontrarse con su padre biológico y reconstruir el vínculo con su madre desde la comprensión y el perdón.

Lejos del rencor inicial, la actriz reconoció que su padre biológico es hoy una figura positiva en su vida, aunque no mantengan una relación cercana.

Sabine Moussier “No tengo nada en su contra, es un ser humano maravilloso y su familia todos me han abrazado, me han apoyado no sabes de qué forma. Mi nombre es Diana Sabine Moussier, tuve un papá por el que nací y que es muy lindo, casi no veo. Por otro lado, tuve un papá que me ayudó a crecer, a salir adelante y para siempre va a estar en mi corazón”.

El perdón también alcanzó a su madre, a quien hoy reconoce como una mujer que, pese a sus errores, hizo lo mejor que pudo: “Después de todo el resentimiento que pude haber tenido y de todo el ataque, de todo lo fea que pude haber sido con mi madre, tengo una madre maravillosa, la respeto, la admiro, me hizo un gran ser humano”, dijo entre lágrimas.

Actualmente, Sabine Moussier continúa vigente en las telenovelas, consolidada como una de las villanas más intensas de la pantalla. Es madre de Camila y Paulo Peralta, fruto de su matrimonio con Jorge Peralta, del que se divorció en 2008 tras denunciar violencia intrafamiliar.