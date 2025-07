Sabine Moussier responde ¿tuvo un romance con una actriz?: “Pudo ser hermoso”

Sabine Moussier no solo se ha consolidado en la industria del espectáculo como una de las villanas más famosas de las telenovelas mexicanas, sino que también dio mucho de qué hablar por su participación en la segunda edición de ‘La casa de los famosos México’.

No obstante, Sabine Moussier no solo habría dejado claro que no le teme a incursionar a nuevos retos en su vida profesional, también sorprendió al mostrar que puede salir de su zona de confort en su vida sentimental. ¡Intentó tener una relación con una mujer!

Sabine Moussier revela que intentó tener una relación con una mujer / IG: @sabineoficial

¿Qué dijo Sabine Moussier sobre el noviazgo que intentó tener con una mujer?

Sabine Moussier sorprendió al público al abrir su corazón sobre una experiencia sentimental que vivió recientemente con una mujer. En entrevista con ‘Venga la alegría’, la histrionisa confesó que trató de entablar una relación amorosa con una mujer. ¡Dejó boquiabiertos a todos!

Cabe recordar que su participación en ‘Brujas', donde comparte escenario con figuras como Cecilia Galliano, Moussier remarcó la intensidad emocional de su personaje, que incluye un beso entre mujeres. Al respecto, la actriz reveló que esa representación tocó fibras muy personales.

El impactante momento en la obra ‘Brujas’ genera polémica. / Instagram

A raíz de protagonizar un beso con Cecilia, Sabine se dijo una mujer muy madura y se dio cuenta de que el amor debe vivirse sin prejuicios. Por esta razón, se enamoró de una persona, sin importarle el género.

“La verdad es que traté de explorar hace muy poquito porque, para mí, el amor es lo que más importa, es lo que vale en la vida… Yo me defino como un ser humano maduro, con muchas vivencias, con muchas experiencias, que se ha levantado de todas y que sabe entregar el corazón”, dijo Sabine.

¿Quién fue la novia de Sabine Moussier?

Pese a que Sabine Moussier no dio más detalles con respecto a la mujer con quien estuvo sentimentalmente por un tiempo, sí confesó que le guarda mucho respeto y un profundo amor. “Yo sigo amando muchísimo a esa persona”, comentó.

Sin embargo, sí compartió por qué no prosperó este bonito amor. Pese a que dejó claro que todavía ama a dicha mujer, ella fue quien puso trabas para que se consumara esta historia de amor.

“No me dejó llegar a más, a hacer algo que pudo ser hermoso, pero así como dice la obra (‘Brujas’): ’No está dentro de mí’” Sabine Moussier

Al momento, Sabine Moussier no ha revelado el nombre de la mujer que se robó su corazón. No obstante, en redes sociales, algunos usuarios aplaudieron que se haya dado la oportunidad de tener relación de pareja con una persona de su mismo género.

Así lo dijo Sabine Moussier: