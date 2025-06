¡Cecilia Galliano y Sabine Moussier se dan beso en pleno escenario! Así inauguraron el mes del Orgullo LGBTQ+

¡Tremendo arranque del mes del Orgullo LGBT+! Cecilia Galliano y Sabine Moussier lo inauguraron a lo grande, protagonizando un apasionado beso en plena función de la obra Brujas. La escena, que forma parte del guion, se volvió viral casi de inmediato, generando un intenso debate en redes sociales.

Lo cierto es que el video no tardó en correr como pólvora en TikTok y X (antes Twitter), donde las imágenes del beso encendieron todo tipo de opiniones. Algunos celebraron la valentía del momento, mientras que otros lo tacharon de innecesario y oportunista. En medio del escándalo, la obra Brujas volvió al centro de la conversación pública, ahora con una dosis extra de polémica.

Lee: Cecilia Galliano confirma su salida de ‘La casa de los famosos México’ y señala a Mau Garza de insultarla

¿Por qué se besaron Cecilia Galliano y Sabine Moussier en la obra de teatro ‘Brujas’?

Para quienes pensaban que el beso fue improvisado o parte de un arrebato entre actrices, nada más lejos de la realidad. Cecilia Galliano aclaró en entrevista con Ernesto Buitrón News que todo responde al desarrollo dramático:

“Mi personaje es una escritora que quiere ocultar que es gay” Cecilia Galliano

El montaje teatral Brujas, aborda más besos entre las protagonistas en a lo largo del trama pero estas primeras imágenes ya causaron revuelo.

Mira: Cecilia Galliano: Sus hijos toman drástica decisión que la hizo quebrarse: “Me pongo triste”

¿Qué dijeron en redes sobre el beso entre Cecilia y Sabine?

El impacto fue inmediato: usuarios divididos entre la ovación y la cancelación.

Mientras una parte del público celebró el beso como una forma de visibilizar la diversidad y abrir conversación, otros lo vieron como una estrategia forzada.



“¿Era necesario ese beso?”

“Por fin un teatro que se atreve a decir lo que muchos callan.”

“Qué asco.”

“¿Cecilia Galliano ya es lesbiana?”

“Qué feo, ¿y eso pagan?”

“Ay, qué asco… aunque se me antojó.”

“De plano ya no hay moral.”

“Tienen que comer, ya hacen de todo… ¡y ya están grandes!”

“Son actrices, muy bien su trabajo, muy profesionales.”

Mira: ¿Andres García abusó de Sabine Moussier? Ella responde con polémica declaración: VIDEO

¿Sabine Moussier ya había besado a otra mujer en televisión?

Sí, y no fue menos escandaloso. En 2024, durante su participación en La casa de los famosos México 2024, Sabine protagonizó otro beso viral, esta vez con la influencer Karime Pindter. ¿La razón? Una apuesta.

“Yo si me salvo me voy a dar un beso con Sabine, la villana, la mamacita, los ojos más deseados”, dijo Karime ante las cámaras. Y cumplió. Sabine, aunque al principio dudó, terminó accediendo: “Señores, les voy a cumplir su fantasía que ustedes no pueden”, bromeó. Al final, se dieron un beso al puro estilo telenovela, con pose, actitud y hasta corte dramático.

Lo más picante llegó después, cuando Karime ofreció que si Sabine se salvaba en una próxima nominación, ella la podía pasear con correa o incluso amarrarla. “Seré tu per….”, soltó Pindter entre risas y asombro del público. Las redes ardieron con el momento aunque hubo más comentarios positivos que negativos en ese momento.

Ve: ¿Sabine Moussier sufre una maldición? Le advierten: “Ya no hagas villanas; por eso las cosas te caen encima”

¿De qué trata “Brujas” la obra de teatro protagonizada por Dalilah Polanco, Sabine Moussier, Gaby Spainc, Cecilia Galliano?

La obra de teatro “Brujas”, protagonizada por Dalilah Polanco, Sabine Moussier, Gaby Spanic y Cecilia Galliano, es una puesta en escena intensa y emocional que aborda temas como la amistad, los secretos del pasado, la traición y la diversidad sexual.

La historia gira en torno al reencuentro de un grupo de mujeres que fueron compañeras en un colegio religioso. Años después, se reúnen para celebrar su amistad, pero lo que comienza como una noche de nostalgia y copas, pronto se convierte en una velada llena de revelaciones incómodas, tensiones ocultas y verdades que salen a la luz.

Cada personaje representa una personalidad distinta: desde la mujer de alta sociedad con un gran secreto, hasta la abogada fiscal, la artista sensible, la enferma emocional y la “mustia” que esconde más de lo que aparenta. A lo largo de la obra, se exploran temas como la bisexualidad, el lesbianismo, la represión emocional y la búsqueda de identidad, todo con un enfoque dramático y provocador.

Además de su potente guion, Brujas ha llamado la atención por incluir escenas de alto impacto emocional, como besos entre las protagonistas, que han sido interpretados como una forma de romper estigmas y visibilizar la diversidad en el teatro mexicano. La química entre las actrices y la intensidad de sus interpretaciones han sido clave para el éxito de la obra, tanto en México como en su gira por Estados Unidos.

Fechas de presentación de la obra de teatro ‘Brujas’

La obra de teatro se presenta durante junio y junio y hará una gira a Perú y Estados Unidos, además de las funciones que dará en la Ciudad de México y el Estado de México.

Junio 2025

25 y 27 Lima, Perú

26 Arequipa, Perú

28 Trujillo, Perú

29 Chiclayo, Perú

Julio 2025

2 Huancayo, Perú

4 Piura, Perú

5 Chimbote, Perú

6 Tacna, Perú

11 Teatro Silvia Pinal en la CDMX

12 Las Torres, Satélite, Estado de México

13 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

18 Miami, EU

19 Nueva York, EU

20 Las Vegas, EU