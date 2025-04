Cecilia Galliano: Sus hijos toman drástica decisión que la hizo quebrarse: “Me pongo triste”

Cecilia Galliano (43 años) se ha convertido en pieza clave en la industria del entretenimiento. La vemos conducir y actuar en series y teatro.

Ahora, está feliz porque acaba de grabar la tercera temporada de El príncipe del barrio, que se estrena en junio próximo.

Cecilia Galliano padece la dura pérdida de sus hijos en casa / Liliana Carpio / Archivo TVNotas / Redes sociales

¿Qué decisión tomaron los hijos de Cecilia Galliano?

Aunque Cecilia Galliano está llena de trabajo, extraña mucho a sus hijos. Valentina se independizó y su hijo se fue a estudiar a Estados Unidos.

Para la actriz, estar sola en su casa no era algo que veía cercano. Así nos contó en TVNotas cómo se siente: “Todo fue de repente. Aunque soy una mujer muy libre, hay ciertas cosas que cuestan trabajo. Ya había vivido algo similar cuando Vale se fue a los 13 años a vivir con su papá, pero tenía a mi otro hijo. Entonces no fue tanto el golpe de realidad como el que estoy viviendo ahora”.

“Todavía hace unos meses pensaba que tendría a mis hijos por mucho tiempo en mi casa. Valentina regresó de España, porque terminó de estudiar. Nos estábamos como adaptando los 3. De pronto, Santi se va y dije: ‘Bueno, no pasa nada. Está Vale y nos uniremos más’. Entonces, ella me dice: ‘Me voy a vivir sola’. Primero pensé: '¡Por fin, sola!’ (rie), pero después vino el golpe de que ya no estaban”. Cecilia Galliano

“Las primeras semanas pasaba por las habitaciones y olía sus camas. Los extrañaba mucho. Fue cuando Empecé a escuchar eso del nido vacío. Leí cuanta cosa me encontré y justo estaba viviendo todas esas emociones. Por eso también me llené de trabajo (ríe).Como que me cuesta estar en la casa. No tengo nada que hacer ahí. Además, cuando llego, se escucha un silencio tan extraño, porque, aunque tuviera uno, siempre había muchísimo “A veces me pongo triste, pero no soy la mamá que los quiere detrás de mí.

Ellos tienen que vivir su vida y ¡los dejo volar!”. Jamás diría: ‘Te extraño. Vuelve a la casa'. No hay manera. Mejor me encierro en mi casa y que no me vean como estoy”.

¿Cecilia Galliano seguirá como conductora en ‘La casa de los famosos México’?

Por eso, ahora Cecilia tiene una agenda llena hasta finales del año: “Viene la tercera temporada de La casa de los famosos y la cuarta de El príncipe del barrio. Estaré en teatro. Además, estreno un pódcast en unas semanas. Obvio, a mi edad ya me canso, pero estoy feliz por todo lo que viene”.

Sobre el pódcast en el que está trabajando, nos compartió: “Quiero que conozcan a la Cecilia más allá de la que esta en la televisión. Quiero dejar a un lado ese se.. symbol y que me vean tal cual soy en mi casa, de pants, de cero glamour. Que se hable de todo”.

¿Cecilia Galliano dejó la soltería?

En cuestiones del amor, está soltera, pero no tiene prisa: “Me llevo increiblemente bien conmigo misma.

Después de que me separé de Mark (Tacher), dije: ‘Me voy a tomar un tiempo para ver qué quiero’. Ese tiempo ya fueron 9 años (rie). Siempre fui de parejas, pero después de ese rompimiento tomé terapias para conocerme mejor. Me gusta mi tiempo. Soy libre y pues ya me sé todos los rollos que te pueden llegar a decir (rie). Si llega, bien, y si no, no pasa nada, soy feliz”, concluyó.