La casa de los famosos México: ¿Aldo de Nigris y Abelito tuvieron contacto con el exterior? Exponen ‘prueba’

‘La casa de los famosos México 2025’ vuelve a estar en polémica. A poco de que comience la cuarta gala de nominación, Aldo de Nigris y Abelito, supuestamente, habrían cometido una indiscreción que, para muchos, podría confirmar que ¿tienen contacto con el exterior?

Recordemos que el concepto de ‘La casa’ es reunir a varias celebridades y mantenerlos incomunicados con el mundo exterior, mientras son monitoreados las 24 horas del día. Sin embargo, la posibilidad de que algunos integrantes puedan saber lo que está pasando afuera ha indignado a los internautas.

Abelito en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Aldo de Nigris y Abelito tuvieron contacto con el exterior en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Durante una plática en los baños de ‘La casa’, Aldo de Nigris y Abelito conversaron sobre una pelea que se suscitó recientemente entre una mujer llamada “Alana” y “otra morra”. Lo que causó revuelo sobre si se referían al encuentro entre Alana Flores vs Gala Montes en el ‘Supernova strikers 2025', que se realizó el pasado 17 de agosto.

El sobrino de Poncho de Nigris comentó que había “soñado” con el enfrentamiento entre las mujeres, ya que fue lo último que vio: “¿Sabes con qué soñe? Soñe con…lo último que vi fue lo de la velada, ¿la viste o no?”, indicó.

En respuesta, Abelito le respondió que había visto el triunfo de Alana: “Vi que Alana le dio en su madre a otra morra”, expresó.

Lo que más llamó la atención del público fue que ‘la Jefa’ los interrumpió mientras le mandaban saludos a Alana y la felicitaban por su triunfo. Toda esta situación dio mucho de qué hablar en la red y algunos teorizaron que, supuestamente, tendrían contacto con el exterior.

Según muchos usuarios, esto, supuestamente, conprobaría que ‘La casa’ tendría un “libreto escrito” que se basa en las opiniones del público. Pese a todo, hubo algunos que defendieron la autenticidad del show, señalando que Aldo y Abelito realmente hablaban del triunfo de Alana vs Arigelli en ‘La velada del año’ y no de la pelea entre Alana vs Gala Montes en el ‘Supernova strikers 2025'.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Cada vez se confirma más que todo es un libreto”

“Dijeron ‘Velada’, esa sucedió un día antes de que entraran a ‘La casa’”

“Para los que se apasionan y siguen creyendo que el programa no está arreglado”

“Claro que está arreglado”

“No desinformen”

“Ahí van las conspiraciones”

“Hablaba de la Velada”

“Solo los tontos creen que el juego no está arreglado”

¿Existen privilegios en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Desde el estreno de ‘La casa de los famosos México 2025’, se ha especulado que ciertos participantes, supuestamente, gozaban de ciertos privilegios dentro del reality. En su momento, se dijo que el maquillistan de Ninel Conde, última eliminada de ‘La casa’, podía entrar a las instalaciones para arreglarla.

También se especuló que, presuntamente, había pedido en su contrato que le permitieran salir del show en el momento que quisiera y sin ninguna penalización. Sin embargo, en una entrevista con TVNotas, Rosa María Nogueron, productora de ‘La casa de los famosos México’, negó que Ninel pidiera algún tipo de privilegio, desmintiendo así los rumores.

Otro habitante del que se dijo que, supuestamente, tendría privilegios sería Facundo. Según reportó Javier Ceriani, en su momento, el comediante tendría acceso a una sustancia. Presuntamente, el conductor consumiría dicha sustancia en un cuarto secreto de ‘La casa’. No obstante, esto jamás ha sido confirmado.

Ninel Conde, eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025' / Redes sociales

¿Dónde y cuándo ver la cuarta gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Este 20 de agosto, se realizará la cuarta gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Inicia a las 10 pm y se podrá ver a través del Canal 5, así como por la plataforma de VIX.

Cabe destacar que Facundo y Aldo de Nigris, al ser líderes de la semana, tendrán inmunidad en la nominación. De igual manera, tendrán la oportunidad de sacar a un habitante de la placa, siempre y cuando conserven el beneficio.

Hasta ahora, estos tres habitantes han salido de ‘La casa’:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

Ninel Conde

