¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2025 hoy miércoles 20 de agosto?

Tras la eliminación de Ninel Conde, hoy, miércoles 20 de agosto, se lleva a cabo la cuarta gala de nominación de ‘La casa de los famosos México’ 2025 y la tensión entre los habitantes del reality está al rojo vivo. Principalmente, tras la noche de cine, suscitada durante la noche del pasado 19 de agosto. ¿Facundo votará en contra del cuarto Día? ¡Mariana Botas sentenció que cambiará su estrategia!

Cabe recordar que la plática expuesta en la Noche de cine de Facundo con Aarón Mercury en la suite de ‘La casa de los famosos México’, dejó sorprendidos a todos los habitantes, pues Facundo, quien en redes es señalado como el líder de ‘Día’; habría considerado votar en contra de los integrantes de su cuarto, lo cual alarmó a más de uno. Sin embargo, el conductor comentó a sus compañeros del cuarto ‘Día’ que esta semana todavía votaría en contra de ‘Noche’. Esto en medio de una plática en la fogata de ‘La casa de los famosos México’. ¿Cumple su palabra en la nominación? ¡Te contamos!

Facundo / Captura de pantalla internet

¿Quién ganó la prueba del líder de la semana en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

El pasado lunes 18 de agosto se vivió la prueba del líder de la semana en ‘La casa de los famosos México’. La dinámica llevó por nombre ‘Troncos locos’ y los habitantes debían mantenerse el mayor tiempo arriba de un tronco giratorio. Quien cayera de dicha plataforma quedaría eliminado automáticamente y no podría ser finalista para ganar el liderato.

Luego de tres largas rondas entre grupos, los finalistas de la prueba del líder en la cuarta semana de La casa de los famosos México, fueron:

Facundo

Dalilah Polanco

Aarón Mercury

La casa de los famosos México: Así se vivió la prueba del líder hoy 18 de agosto del 2025 / IG: @lacasafamososmx

Más tarde, los tres finalistas se enfrentaron por el liderato de la semana en ‘La casa de los famosos México’. Dalilah Polanco fue la primera en soltarse. Sin embargo, tras varios minutos de nerviosismo, ni Facundo, ni Aarón Mercury, cayeron del tronco.

Por esta razón, la Jefa tomó la decisión de que Facundo y Aarón Mercury ¡fueran los nuevos líderes de la semana! Ambos subieron a la suite de ‘La casa’ y lo mejor ¡Quedaron inmunes a la nominación de la semana!

¿Cuál será la nueva dinámica de nominación en ‘La casa de los famosos México’ 2025 hoy 20 de agosto?

Hoy, miércoles 20 de agosto del 2025, se vivirá la cuarta gala de nominación de ‘La casa de los famosos México’ 2025. Sin embargo, los habitantes no se esperan la nueva dinámica que se llevará a cabo para dar puntos esta noche. ¡Las reglas cambiarán!

Odalys Ramírez y Diego de Erice, conductores de ‘La casa de los famosos México’, confirmaron que en esta nominación será totalmente diferente, dado que se llevará a cabo la dinámica de los “puerquitos”. Estos animalitos, hechos de de cerámica, guardan un mensaje que influirá de manera directa en la forma en que los habitantes realizarán la nominación.

“Mañana la casa vuelve a nominar y en esta ocasión el azar jugará un importantísimo papel. En la casa habrá 12 puerquitos como el que tiene mi querido Borrego Nava, y cada uno tendrá una consigna diferente para votar”, comentó Diego de Erice.

Nominaciones de La casa de los famosos México serán al azar con los puerquitos / YT

Asimismo, Galilea Montijo, también conductora de ‘La casa de los famosos México’ 2025, reiteró en el programa ‘Hoy’ que la nominación será totalmente diferente a la habitual.

“Las cosas cambian y hoy ‘la Jefa’ les tiene una sorpresa a los habitantes esta noche: 12 mensajes diferentes (en los puerquitos para la nominación)”. Galilea Montijo

La casa de los famosos México 2025: Ellos son los nominados de hoy miércoles 20 de agosto / IG: @lacasafamososmx

La famosa puso un ejemplo de cómo será la nominación con Andrea Escalona, con el que dejó claro que todo el juego podría cambiar en la elección el azar de los puerquitos entre los habitantes.

¿Quiénes son los nominados de ‘La casa de los famosos México’ 2025 hoy 20 de agosto?

Aunque la cuarta gala de nominación en ‘La casa de los famosos México’ empezará a las 10 pm, los fanáticos ya han teorizado que todos los habitantes, menos Facundo y Aarón Mercury que son líderes de la semana, podrían estar en riesgo de ser parte de la placa. Esto debido a la nueva dinámica en la gala de hoy, 20 de agosto.

Cabe recordar que la cuarta gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’ iniciará a las 10 pm y se podrá ver a través del Canal 5, así como por la plataforma de VIX.

No hay que olvidar que un habitante votará durante la pregala de ‘La casa de los famosos México’ 2025, la cual comienza a las 9:30 y se puede ver por VIX. Las pre y postgalas son conducidas por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Información en desarrollo...