¿Aldo de Nigris y Aarón Mercury trabajarán juntos en 2026? Reciben predicciones del Psíquico de las estrellas

Saúl Maxwell, ‘El Psíquico de las estrellas’, mediante la copa de agua y las cartas de los arcángeles, nos revela lo que el futuro le depara a las celebridades y famosos para este 2026. Entre varios de los nombres que mencionó, están el de Aldo de Nigris y Aarón Mercury, conocidos por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos México. ¿Qué les espera este año?

¿Cómo fue la participación de Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

La tercera temporada de La casa de los famosos México fue para Aldo de Nigris y Aarón Mercury, un trampolín directo al mundo del espectáculo. Si ambos ya eran conocidos en el mundo digital, el reality fungió como plataforma en sus carreras.

Ambos participantes se unieron en el Team Noche, y rápidamente se volvieron de los favoritos del público para llegar a la gran final y poder luchas por los cuatro millones de dólares.

Finalmente Aarón Mercury quedó como noveno lugar y su salida fue una de las más controversiales, pues él contaba con 20 millones de seguidores solamente en TikTok, siendo uno de los exhabitantes con mayor comunidad. A su salida, se incorporó al reality de Hoy, Las estrellas bailan en Hoy.

Por su parte, Aldo de Nigris tuvo una participación más sobresaliente, pues se alzó con el título de ganador de la tercera temporada. Ya afuera, decidió realizar su propio reality en redes sociales.

¿Qué predicción tuvo Saúl Maxwell, ‘el Psíquico de las estrellas’, para Aldo de Nigris en 2026?

Saúl Maxwell, conocido como ‘El Psíquico de las estrellas’ predice un muy buen panorama en cuestión laboral para Aldo de Nigris, gran ganador de La casa de los famosos México, para este 2026: “ Vienen contratos buenísimos ”.

En palabras dichas por el propio Maxwell, el panorama para este año es alentador y no presenta un trabajo de brujería en su contra:

Para él, el ángel Uriel. Vienen contratos buenísimos, oportunidades de películas, telenovelas. Le va a ir muy bien en 2026. Va a crecer muchísimo. Se va a empoderar con las marcas. No tiene ningún trabajo de brujería y el universo lo ama. Saúl Maxwell ‘El Psíquico de las estrellas’

¿Se cumplirá? Solo el tiempo lo dirá, pero por lo pronto, son buenas noticias para él.

¿Qué panorama hay para Aarón Mercury en este 2026, según Saúl Maxwell, ‘el Psíquico de las estrellas’?

Al igual que Aldo de Nigris, Aarón Mercury también pinta para tener un año 2026 muy bueno en varias cuestiones, ya que se dedicará en gran medida a hacer viajes y dinero, algo que cualquiera sueña: “ Le va a ir muy bien, con viajes a España, Italia... contratos millonarios ”, dijo Maxwell.

Además, la cosa no paró ahí, Maxwell también visualiza un año en el que Mercury continuará generando contenido en redes sociales:

Va a explotar las redes también en 2026, con todos los contratos millonarios que le van a llegar a su entorno. Buenísima suerte. Saúl Maxwell ‘El Psíquico de las estrellas’

La victoria de él, junto a Briggitte Bozzo, en Las estrellas bailan en Hoy, parece ser el inicio de un camino envuelto en éxitos para Aarón Mercury.

Cabe destacar que las predicciones Saúl Maxwell tienen un carácter de vaticinio, por lo que no es un hecho que ocurran. Las profecías son solo eso.

