Aldo de Nigris sufre aparatosa caída en pleno Carnaval: ¿ya no peleará? Este es su estado de salud, VIDEO

Aldo de Nigris, influencer y ganador de la casa de los famosos México 2025, se cayó de una plataforma en pleno desfile del Carnaval de Mazatlán 2026; el momento se volvió viral y su familia ya aclaró cómo está su estado de salud. ¿No peleará en el Ring Royale?

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Cómo fue la caída de Aldo de Nigris en el Carnaval de Mazatlán 2026?

La caída de Aldo de Nigris en el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ocurrió sobre un carro alegórico con decoración tropical, donde el influencer bailaba en la parte alta de una plataforma elevada. Según los videos difundidos en redes sociales como X, Instagram y TikTok, Aldo perdió el equilibrio al no estar sujeto al tubo de seguridad y en un arrancón del carro salió disparado hacia atrás. El creador de contenido cayó de espaldas y rodó por uno de los escalones de la estructura, desatando gritos y preocupación entre los asistentes que abarrotaban el evento.

A pesar del fuerte impacto, lo que más llamó la atención fue la actitud de Aldo de Nigris después de la caída, pues logró ponerse de pie casi de inmediato y, aunque en los videos se notan claras molestias físicas, decidió continuar con el recorrido del desfile como si nada hubiera pasado.

Así fue la aparatosa caída de Aldo de Nigris:

¿Cuál es el estado de salud de Aldo de Nigris tras la caída en el Carnaval de Mazatlán 2026?

Tras el incidente, el foco cambió al estado de salud de Aldo de Nigris. Fue a través de la cuenta oficial de Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, que se reposteó un video de la cuenta “los reales aldainers”, donde se aseguró que el sobrino de Poncho de Nigris y ganador de la casa de los famosos México 2025 se encontraba en buen estado y sin daño de gravedad.

La familia compartió este mensaje de tranquilidad:

“Gracias a Dios, todo está en orden con el Güero. No fue una caída fea; él se encuentra bien, y pase lo que pase… siempre hay que reírse de la vida, diría nuestro Aldito”.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el accidente de su sobrino Aldo de Nigris en el Carnaval de Mazatlán 2026?

La reacción de Poncho de Nigris no tardó. En el mismo hilo donde la familia de Aldo de Nigris llamó a la calma, Poncho dejó un comentario que fue tomado por algunos como un gesto entre broma y regaño, evitando señalar responsables externos.

“¿Por qué no se agarró? Si son puros arrancones y frenones. Jaaa jajaja, está bien para la pelea.” Poncho de Nigris

Aldo de Nigris, por su parte, no ha comentado nada al respecto de su estado de salud ni tampoco si continuará con la pelea del Ring Royal, o si ya la descartó para enfocarse en su recuperación física.

¿Cuándo pelea Aldo de Nigris y contra quién en Ring Royale 2026?

Aldo de Nigris peleará contra Nicola Porcella el próximo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, dentro del esperado evento de boxeo Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris. Este combate, que reúne a dos exfiguras de La casa de los famosos México, se ha convertido en uno de los más comentados debido a la rivalidad, los careos tensos y el enorme interés de sus fandoms.

El encuentro está programado para iniciar alrededor de las 18:00 horas en México.