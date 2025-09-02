Aldo de Nigris enciende alarmas en La casa de los famosos México 2025: sangrado preocupa a fans

Durante la quinta gala de eliminación del 31 de agosto de La casa de los famosos México, Aldo de Nigris, fue salvado por el público. Sin embargo, su permanencia en el show se ha visto opacada por una situación médica que ha generado preocupación entre sus compañeros y los seguidores del programa: sangrado recurrente. ¿Está lastimado? ¿Sale del reality?

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué causó el sangrado de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025?

La noche del 1 de septiembre, Aldo de Nigris, integrante de cuarto Noche conversó con la actriz y cantante Mar Contreras, quien le hizo notar que ya había sangrado dos veces de la nariz. “¿Por qué?”, le preguntó. A lo que Aldo respondió con sinceridad:

“No sé… si vuelvo a sangrar, voy a pedir que me cautericen” Aldo de Nigris

El regiomontano, sobrino de Poncho de Nigris, explicó que podría tratarse de “unas venas reventadas”.

La conversación no dio más detalles. No se habló de un golpe ni de algo que comprometiera su salud, por lo que la gente en redes comenzó a preocuparse aún más. Algunos comentarios destacan posibles factores que podrían estar afectando su salud:



“Yo creo que el aire acondicionado o también la altura de CDMX”.

“Deberían revisarlo porque también ha estado mareado. No soy médico, pero las porciones de proteína que él está acostumbrado a comer no son las regulares en la casa”.

“La nariz puede sangrar por causas como alergias, el aire seco, resfriados, sonarse o hurgarse la nariz. Son pequeños vasos que se rompen y por eso suceden pequeñas hemorragias”.

La conversación sobre su salud se ha vuelto tendencia y muchos piden a la producción del reality que le brinden atención médica adecuada.

Porque Aldo sangra de la nariz ?

¿Cuál es el estado de salud de Aldo de Nigris tras el sangrado en La casa de los famosos México 2025?

A pesar de los malestares, Aldo de Nigris, nieto de doña Alegría, ha intentado mantener una actitud positiva. Después de la conversación con Mar Contreras, se le vio conviviendo con sus compañeros e incluso disfrutando del jacuzzi, lo que indica que el sangrado no persistió.

La producción de La casa de los famosos México no ha emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud, pero los fans siguen atentos a cualquier novedad.

¿Por qué puede presentarse sangrado como el de Aldo de Nigris, según especialistas?

El sangrado que presentó Aldo de Nigris dentro de La casa de los famosos México ha generado muchas dudas entre los fans del reality. Según la Mayo Clinic, este tipo de hemorragia se conoce como epistaxis y es más común de lo que parece. Se produce cuando se rompen los vasos sanguíneos sensibles que se encuentran en la nariz, tal como explicó el propio Aldo durante su conversación con Mar Contreras.

Entre las causas más frecuentes del sangrado, los especialistas mencionan:



Cambios bruscos de temperatura o estacionales

Sequedad en el ambiente

Sonarse o rascarse la nariz con fuerza

Pequeñas lesiones internas

Aunque en la mayoría de los casos este tipo de sangrado no representa un problema médico grave, sí puede ser una molestia recurrente. Por eso, cuando los episodios se repiten, es recomendable buscar atención médica para descartar complicaciones más serias.