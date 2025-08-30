Así es el hogar de Aldo de Nigris en Monterrey lejos de La casa de los famosos México: ¿Vive solo?

Aldo de Nigris, conocido por su trayectoria como influencer y por ser el sexto participante confirmado de La casa de los famosos México, despierta interés no solo por su desempeño dentro del reality, sino también por su vida fuera de cámaras. La curiosidad de los seguidores se centra en cómo es su casa, dónde vive y con quién vive. ¡Aquí te contamos!

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Dónde está la casa de Aldo de Nigris?

La residencia de Aldo de Nigris está en Monterry, se encuentra frente a un paisaje montañoso. Hay palmeras y áreas verdes que rodean la propiedad, aportando un entorno natural que contrasta con la vida digital del influencer. Aldo en sus videos solo ha mostrado gran parte de la vegetación que predomina en el exterior de su casa. Respecto al interior solo ha mostrado ciertos espacios durante los videos que comparte en TikTok y otras plataformas.

El hogar cuenta con varias habitaciones, incluyendo un cuarto principal, baño y sala, que son los espacios más recurrentes en sus publicaciones.

Así es la casa de Aldo de Nigris / Captura de pantalla

¿Cómo es el estilo de la casa de Aldo de Nigris?

El diseño interior de la casa de Aldo de Nigris refleja un estilo minimalista con predominio de tonos blancos y detalles en madera que aportan calidez. La decoración se mantiene sencilla, sin elementos que sobrecarguen los espacios, generando una sensación de orden y amplitud. La iluminación blanca y la distribución en dos pisos refuerzan esta estética, mientras que los muebles y accesorios están dispuestos de manera funcional.

El cuarto de Aldo es de color blanco. Tiene elementos decorativos como cojines del mismo color. Se puede apreciar en el contenido que comparte en redes sociales que el joven busca tener un espacio armónico, en el que suele grabar contenido.

Casa de Aldo de Nigris / Captura de pantalla

¿Con quién vive Aldo de Nigris?

Según lo que se puede observar a través de sus redes sociales, en imagenes y videos, además de lo que ha hablado en entrevistas, Aldo de Nigris sigue viviendo en la casa familiar ubicada en Monterrey. Comparte techo con la mayoría de su familia.

La residencia no solo cumple funciones de hogar, sino que también es un espacio donde Aldo trabaja y generar contenido. Además, la convivencia incluye la presencia de su perro, que aparece frecuentemente en sus publicaciones.

