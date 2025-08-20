Aldo De Nigris: Filtran en redes video comprometedor grabado antes La casa de los famosos México 2025

En medio de la reciente eliminación de Ninel Conde de La casa de los famosos México 2025, comenzó a circular un video de Aldo De Nigris. El hallazgo no pasó desapercibido entre los seguidores del show, quienes han estado rastreando todo sobre los habitantes. El material, que usuarios aseguran proviene de otra producción televisiva, reavivó la curiosidad sobre el pasado mediático del sobrino de Poncho De Nigris, porque en el clipo se le ve ¡en acción!

Mamá de Poncho de Nigris confirma la participación de Aldo de Nigris sobrino de Poncho / Especial

¿Cómo surgió la filtración del video de Aldo De Nigris habitante de La casa de los famosos México?

La conversación en redes surgió luego de que varios seguidores señalaran que, durante su estancia en La casa de los famosos México, Aldo De Nigris ha mostrado una actitud reservada al momento de cambiarse de ropa. Esto contrastó con el contenido filtrado, donde el influencer aparece mucho más desinhibido frente a las cámaras. ¡Porque no solamente se le ve cómo Dios lo trajo al mundo, sino que se le ve en pleno cuchiplancheo!

El material comenzó a circular en plataformas como TikTok y X (antes Twitter, plataforma en la que surge el material solo con poner su nombre). Aunque no existe confirmación oficial sobre la fecha del video, varios usuarios sostienen que corresponde a una etapa anterior en la que Aldo participó en otro reality show.

De inmediato, algunos internautas explicaron que Aldo había sido parte de La venganza de los ex VIP, producción de MTV, donde mostró un perfil mucho más abierto. A partir de esta revelación, la conversación se viralizó y volvió a poner en el centro de atención los momentos que el sobrino de Poncho De Nigris protagonizó en aquel formato televisivo. ¡Y vaya que sí era más abierto!

Aldo Tamez de Nigris, sobrino de Poncho y Aldo de Nigris.

¿En qué temporada de La Venganza de los Ex VIP apareció Aldo?

Luego de que se viralizara el tema, las dudas se enfocaron en la temporada exacta en la que Aldo de Nigris participó en La venganza de los ex VIP. En la cuenta oficial de TikTok del programa existe un clip de bienvenida en el que él mismo se presenta diciendo:

“Hola, soy Aldo, alias el Aquilitos o la Cagada, y voy a estar en la nueva temporada de La venganza de los ex VIP”. Aldo de Nigris

El programa, transmitido por MTV y disponible en Paramount, se caracteriza por exponer los romances y desencuentros de sus participantes, y fue ahí donde, según seguidores, Aldo habría protagonizado momentos muy privados ¡frente a las cámaras! Este antecedente ahora recobra relevancia debido a su actual participación en La casa de los famosos México.

¿El video filtración afecta a Aldo de Nigris en su paso en La casa de los famosos México 2025?

Hasta el momento, ni Aldo de Nigris ni la producción del programa se han pronunciado oficialmente sobre la filtración. Sin embargo, lo ocurrido refleja la creciente tendencia de los seguidores de La casa de los famosos México 2025 a investigar y compartir información del pasado de los concursantes.

Cabe destacar que esta filtración se dio justo después de la eliminación de Ninel Conde, quien el domingo pasado abandonó la competencia tras ser la menos votada por el público. Su salida también provocó una ola de reacciones, especialmente porque la cantante señaló haber sido víctima de rechazo por pertenecer al cuarto Día, que sería el menos popular entre los espectadores.

En contraste, el cuarto Noche, donde se encuentra Abelito, pareciera ser el favorito del público y ha impulsado la popularidad de sus integrantes. Entre ellos, Aldo De Nigris se ha ganado un lugar destacado, y la aparición de este video previo a su ingreso al reality únicamente aumenta la atención mediática en torno a su figura.

